Al via i lavori di ampliamento e riqualificazione degli impianti sportivi di Scarlino Scalo

Giovedì 28 novembre la consegna del cantiere: la prima fase dell’intervento riguarderà la realizzazione di un campo da padel e di un percorso fitness

Scarlino: L’Amministrazione comunale giovedì 28 novembre ha consegnato ufficialmente il cantiere per i lavori di riqualificazione degli impianti sportivi di Scarlino Scalo. Un progetto atteso dalla cittadinanza che l’ente è riuscito a mettere in programma grazie all’aggiudicazione di un finanziamento della Regione Toscana pari a 337.500 euro ai quali si aggiungono 57.500 euro dal bilancio comunale. Non solo: l’Amministrazione investirà, sempre dalle casse proprie, altri 145mila euro per completare l’opera con la sistemazione dell’area sagre. «Siamo veramente orgogliosi di dare il via a questo intervento – dicono dalla giunta comunale –: da tempo cercavamo delle soluzioni per riqualificare quell’area, ma gli interventi non erano sostenibili economicamente per il nostro ente. Adesso finalmente presto avremo degli spazi attrezzati, agibili e ospitali, a disposizione di tutta la comunità».

La prima fase dell’intervento dal valore di 149.152,95 euro oltre Iva (per un totale di 181.966,60 euro), include la costruzione di un nuovo campo da padel scoperto, completo di zone di sicurezza laterali. La creazione di un percorso fitness attrezzato all’aperto, con fondo imbrecciato per l’attivazione motoria generale. Il secondo stralcio, dal valore di 129.482,03 euro oltre iva (per un totale di 157.968,08 euro), che sarà affidato entro fine dicembre, prevede la riqualificazione dei campi da bocce e degli spogliatoi. «L’aspetto dell’area sportiva cambierà completamente – continuano dalla giunta comunale – i campi da bocce saranno sostituiti dal campo da padel, da un’area ristoro e parte del percorso fitness che prevede anche attrezzature al coperto. Inoltre saranno potenziati gli spogliatoi e i servizi igienici con il rifacimento dell’impianto di acqua calda sanitaria alimentato da pannelli solari». Successivamente i lavori riguarderanno l’area sagre: altri 145mila di fondi comunali per la manutenzione straordinaria della tettoia dell’area sagre, la riqualificazione del locale ad uso cucina con l’accorpamento dei volumi, la dotazione di spogliatoi, bagno e magazzino, e adeguamenti impiantistici.

L’intervento complessivo sarà completato entro il 30 maggio 2025, offrendo alla comunità di Scarlino Scalo impianti sportivi rinnovati, spazi moderni e attrezzature all’avanguardia, per favorire il benessere e la socializzazione.