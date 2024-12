Successo per il convegno “Codice Rosso” organizzato dal Lions Club Tarquinia

Grande partecipazione all’iniziativa ideata dall’avvocato Paolo Pirani

Tarquinia (Vt): È stato un convegno di alto profilo quello organizzato dal Lions Club Tarquinia, nella figura dell’avvocato Paolo Pirani, al palazzo comunale della città etrusca per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Intitolato “Codice Rosso - Applicazioni pratiche, uso degli strumenti informatici, profili socio-culturali e prospettive di miglioramento”, l’incontro è stato promosso in collaborazione con Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera” e il Comune di Tarquinia. Il convegno è stata l’occasione per approfondire la complessità del fenomeno della violenza sulle donne e sulle persone più fragili dal punto di vista giuridico, tecnologico, sociale, culturale e sportivo. Sono infatti intervenuti il procuratore capo di Civitavecchia, dottor Alberto Liguori; il presidente della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera”, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta; l’esperto d’informatica forense, l’ingegnere Paolo Reale; la consigliera e tesoriera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, l’avvocata Laura Russino; il cantante del gruppo rock “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina; e il combattente professionista di arti marziali miste Alessio Di Chirico. “Ognuno – afferma la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci – ha portato il suo contributo: il procuratore Liguori dalla prospettiva della magistratura; l’ingegnere Reale da quella dell’uso delle nuove tecnologie; gli avvocati Paciotta e Russino con le testimonianze del proprio lavoro; il frontman de “Le Vibrazioni” da quello della musica e su quello che può fare per il contrasto alla violenza; il campione e allenatore Di Chirico da quello dello sport e sull’importanza che riveste nel far crescere in modo sano i giovani e nel trasmettere messaggi positivi”.

Tra i presenti in sala consiliare il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni, avvocati, dirigenti scolastici, studenti e forze dell’ordine, che svolgono un lavoro eccezionale e sono i primi a intervenire in caso di emergenza e ad avere un contatto diretto con le vittime di violenza. “Tema centrale dell’incontro la legge 69 del 2019, conosciuta come “Codice Rosso” – afferma l’avvocato Pirani -. A fronte della complessità del fenomeno, l’obiettivo era quello di affrontarlo in modo multidisciplinare, coinvolgendo nel dibattito relatori provenienti da ambiti estremamente diverse, capaci quindi di offrire prospettive diverse e suggerire spunti per mettere in campo gli strumenti necessari per il contrasto alla violenza”.