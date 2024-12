Sostegno alle persone in difficoltà economica temporanea,

A sostegno delle persone che non hanno possibilità di rivolgersi alle banche tradizionali e si trovano in difficoltà temporanea per pagamenti urgenti, il Comune di Montalcino ha sottoscritto una convenzione con la Società Microcredito di Solidarietà

Montalcino (SI): Con Delibera di Giunta n. 51 del 5 giugno 2020, è stata stipulata la convenzione, valida fino a recesso, tra il Comune di Montalcino e la Società Microcredito di Solidarietà per la costituzione di un fondo a garanzia della concessione di prestiti per sostenere le persone che si trovano in difficoltà ad accedere al credito bancario per mancanza di una situazione giuridico-patrimoniale tale da offrire idonee garanzie e che potrebbero comportare al momento un esborso difficilmente sostenibile per un bilancio familiare, ma che può essere affrontato meglio a seguito di disponibilità di prestito da restituire con rate mensili di piccolo importo.

Possono rivolgersi al Microcredito di Solidarietà persone o nuclei familiari in difficoltà temporanea per pagamenti urgenti destinati a beni e servizi primari, come ad esempio il pagamento delle bollette, delle spese mediche, dei corsi di formazione professionale e universitari, l’acquisto di auto usata, del pagamento delle tasse o dei canoni di locazione arretrati. Il prestito richiesto può essere fino a un massimo di 7.500 euro e sarà poi di competenza esclusiva della società decidere in merito alla concessione del finanziamento.

Il Microcredito di Solidarietà Spa è una realtà nata nel 2006 per venire incontro alle richieste di sostegno finanziario provenienti da alcune fasce di soggetti ‘deboli’. La Società effettua le operazione di cassa tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena spa. Per informazioni rivolgersi al Comune di Montalcino presso AREA 2 - Ufficio sevizi sociali tel 0577804452 mail: dami@comunemontalcino.com