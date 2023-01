Al Circolo Pattinatori l'incontrato con atleti, genitori e tecnici

Grosseto: Venerdì 30 dicembre nel centro sportivo di via Mercurio, quartier generale del Circolo Pattinatori, si sono incontrati i piccoli atleti biancorossi e i loro genitori, con gli allenatori e i dirigenti del C.P. Grosseto per un semplice, ma sentito scambio di auguri.

In un clima di festa, è intervenuto il presidente Stefano Osti che ha voluto ringraziare tutti gli allenatori che si stanno dedicando con passione ai più piccoli, Alessandro Franchi e Pablo Saavedra con l'avviamento e il minihockey, Stefano Paghi e Fabio Bellan tecnici delle compagini Under 13 e Under 11, la bandiera Emilio Minchella, assistente di Stefano Paghi, e Giovanni Menichetti, che ha in cura tutti i portierini. Fino a felicitarsi per il ritorno nella grande famiglia biancorossa dell'altra bandiera Beppe La Spina. Il ringraziamento più sentito è stato per tutti i genitori dei piccoli hockeisti, senza i quali tutto sarebbe sempre più difficile.

Ma il presidente ha voluto soprattutto sottolineare la "mission" del Circolo Pattinatori, mai alla ricerca affannosa del risultato ma del sano divertimento dei piccoli, unito ad un buon addestramento, con l'augurio che molti di loro un giorno possano vestire la gloriosa casacca del Circolo. Il presidente ha concluso rammaricandosi del fatto che le autorità cittadine, mentre hanno premiato società ed atleti del territorio comunale per i successi ottenuti nell'anno appena terminato, si sono dimenticati, nonostante numerosi solleciti, di premiare la squadra Under 11 dell'annata 2021/22 che nello scorso mese di maggio ha conquistato la Coppa Italia. Un trofeo nazionale 38 anni dopo l'ultimo conquistato. Ma la soddisfazione del lavoro svolto supera tutto e un bel brindisi chiudeva il pomeriggio di festa.