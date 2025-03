Addio al sindacalista Carlo Di Paola: il cordoglio della Cisl di Grosseto

Mercoledì 12 marzo è venuto a mancare lo stimato sindacalista. Cisl: “Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di un uomo dal grande valore, umano e professionale”. I funerali domani, venerdì 14 marzo, alle 15 alla parrocchia Santa Lucia

Grosseto: È venuto a mancare mercoledì 12 marzo Carlo Di Paola, sindacalista che ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti dei lavoratori, iniziando il suo percorso sindacale negli anni '80 nella Cisl di Grosseto, dopo aver conseguito la laurea in scienze politiche. “Come tanti giovani del suo tempo - ricordano i colleghi della Cisl - ha maturato esperienze lavorative stagionali, prima di intraprendere l'impegno sindacale a tempo pieno, assumendo il ruolo di segretario di Fisascat Cisl Grosseto e successivamente entrando nella segreteria dell’Ust Cisl, dove ha collaborato attivamente con il segretario Generale Bulfardo Romualdi”.

Nel 1995 Di Paola è stato chiamato alla Fisascat Cisl di Firenze, per strutturare e consolidare la categoria in un periodo di grande espansione, dotandola, tra le altre cose, di un ufficio vertenze che ha rappresentato un modello innovativo per il mondo Cisl. Negli stessi anni, è stato tra i fondatori della bilateralità in Toscana, contribuendo a rafforzare il dialogo sociale e le tutele per i lavoratori.

“Sempre attivo nel sindacato, nel 2009 – proseguono dell’Unione sindacale - è stato nominato segretario regionale di Fisascat Cisl Toscana, guidando la federazione verso una crescita straordinaria che l'ha portata a diventare la struttura Cisl con il maggior numero di iscritti. Parallelamente, ha ricoperto il ruolo di Presidente dell'Ebtt, contribuendo al rafforzamento del settore turistico e commerciale attraverso la formazione e la sicurezza sul lavoro. Tra i suoi numerosi contributi, va ricordata la fondazione di Ebittosc, l'ente bilaterale regionale del commercio, di cui è stato il primo presidente, nonché il suo impegno negli organismi regionali per la sicurezza. Negli ultimi anni, Carlo Di Paola ha continuato a dare il suo prezioso contributo al sindacato, assumendo l'incarico di segretario della Federazione dei pensionati di Grosseto. Dopo aver lasciato volontariamente la carica, ha offerto un sostegno determinante per la ricostruzione della federazione, infondendole nuova energia e prospettiva”.

“Oltre alle sue capacità professionali e al suo impegno instancabile – ricordano i suoi colleghi e amici di Cisl -, Carlo era anche una persona di grande cultura, dotato di un'arguzia e un'ironia che lo rendevano unico. Questo tratto distintivo gli ha permesso di essere apprezzato e rispettato sia dai colleghi che dalle controparti, instaurando sempre rapporti di stima e collaborazione.

La sua vita è stata segnata anche da grandi dolori personali, tra cui la perdita dell'amato figlio Daniele in un tragico incidente stradale. Carlo lascia la figlia Serena, che gli ha donato due splendidi nipoti, fonte di gioia e conforto negli ultimi anni, alleviando le sue precarie condizioni di salute”.

“La Cisl il mondo sindacale – continuano - perdono un uomo di straordinaria dedizione e passione, un punto di riferimento per colleghi e lavoratori, un amico sincero e un instancabile difensore dei diritti. Il suo ricordo e il suo insegnamento continueranno a vivere nelle battaglie e nei successi della comunità sindacale. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco”.

La salma si trova alla camera ardente dell’ospedale “Misericordia” di Grosseto. Le esequie si terranno venerdì 14 marzo, alle 15, alla parrocchia “Santa Lucia”, in via Pirandello 26 a Grosseto.