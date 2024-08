A Veglia Teatro del Baratto. L’arte che nutre il territorio, il territorio che nutre l’arte

Teatro, musica, letteratura, sport Manciano e dintorni (GR) dal 5 agosto al 11 agosto 2024. Ingresso a baratto

Manciano: Dal 5 all’11 agosto 2024 al via la diciottesima edizione del festival A VEGLIA TEATRO DEL BARATTO, ideato e diretto da Elena Guerrini e organizzato dall’associazione Creature Creative in collaborazione con Miriam Verdecchi per la parte organizzativa ed il Comune di Manciano.

Rientra tra i progetti culturali selezionati e finanziati dall’assessorato alla cultura fin dal 2007.

Teatro, performance, presentazioni, musica, sport e poesia abiteranno ad inizio agosto luoghi suggestivi di Manciano e dintorni attraverso un programma da esplorare sotto il profilo dell’intrattenimento culturale e dello svago. Come ogni edizione, il biglietto d’ingresso non sarà monetario, bensì un dono: olio, vino, formaggio, miele da dare in baratto agli artisti, contribuendo così all’economia circolare del luogo.

“Campionati teatrali: narrazione del teatro attraverso lo sport” è il tema che ha ispirato questa edizione. Lo sport come unione tra le persone, come senso di appartenenza. Spettacoli e incontri che raccontano i protagonisti del mondo sportivo, il tifo, la sfida personale, l’inclusione, la parità di genere e le dinamiche di squadra. A Manciano dal 5 all’11 agosto lo sport attraverserà il territorio in tutte le sue forme, creando coesione e partecipazione attiva della cittadinanza. Verranno coinvolti attori, scrittori e sportivi. Le location, oltre alle case, saranno luoghi del territorio dove far confluire il pubblico appassionato dei due mondi per far vivere di eventi artistici anche luoghi che abitualmente non ne ospitano.

Questa edizione del festival sarà un vero e proprio campionato teatrale la cui programmazione durerà un anno intero, oltre al periodo che va dal 5 all’11 di agosto gli eventi e spettacoli a tema animeranno infatti il territorio di Manciano lungo tutto l’arco dell’anno fino ad agosto 2025.

Il festival a veglia teatro del baratto, ruota attorno al bisogno di sentirci tutti “vicini di casa” e all’urgenza di riappropriarci di una socialità legata allo stare insieme condividendo esperienze uniche. Rappresenta un luogo di incontro per tutti coloro che cercano attività coinvolgenti nel territorio. Il festival è sostenibile anche da un punto di vista energetico, senza illuminazioni teatrali e senza fonica, si utilizzano le luci di casa o i lampioni, i palchi sono gli spazi open air dei nostri paesi.

Attraverso il festival si porta avanti da anni un progressivo lavoro sul territorio in grado di generare un miglioramento di qualità di vita e una maggiore coesione sociale. Il festival alla sua diciottesima edizione è ormai un appuntamento fisso e originale dell’estate maremmana.

Manciano e il suo comune si trasformerà in uno spazio scenico itinerante in cui gli spettatori si immergeranno nell’atmosfera del borgo, creeranno un rapporto diretto con gli artisti e assisteranno a spettacoli di teatro e sport, aperitivi poetici, degustazioni di vini indipendenti, prodotti del territorio e presentazioni di libri.

Oltre ad assistere agli spettacoli vi sarà la possibilità di partecipare a classi di sport (su prenotazione), a passeggiate poetiche come quella a Festambiente con performance sonora itinerante.

Quest’anno il festival sarà anche social in quanto verrà seguito e narrato da Alessandro Beltaro, Caterina Gruden e Marta Maggioni giovani organizzatrici ed organizzatori teatrali appena diplomati alla Paolo Grassi. Facenti parte del TourFest, progetto di TrovaFestival.it come inviati speciali per l’Europa con l'obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni i festival culturali di qualità.

Il Festival a Veglia teatro del Baratto è stato infatti segnalato tra i migliori festival d’Europa e per il secondo anno consecutivo è presente nella selezione della guida In giro per festival, guida nomade agli eventi culturali di Giulia Alonzo e Oliviero Ponte Di Pino, ed. Altreconomia. La guida sarà presentata l’inaugurazione del festival a Montemerano il 5 agosto.

Tutti gli eventi, compresi le lezioni di sport e le camminate, sono ad ingresso a baratto, portando un prodotto del territorio da donare all’artista e facendo la tessera associativa.

Tra i 15 eventi in programma, per il teatro, il 6 agosto alle 18.30 è atteso Gianfelice Facchetti, autore, interprete, regista e figlio della gloria nero azzurra Giacinto Facchetti, che dialogherà con Alessandro Renaioli sul mondo del calcio, sul suo ultimo libro Capitani. Miti, esempi, bandiere. (Ed Piemme) e lo spettacolo La tribù del calcio, in cui si esplorano i riti, caratteristiche, manie di chi gira intorno al pallone. Al centro dello spettacolo emerge la passione e l’umiltà del raccontare di come una palla fra i piedi di un calciatore possa diventare mitologia.

Si inaugurerà il festival lunedì 5 agosto alle 19.30 con una conversazione con Andrea Arrighi, psicoterapeuta junghiano ad indirizzo biografico e filosofico, che converserà sul tema “L’energia delle video immagini sportive. Il cinema che crea l’immaginario del mondo dello sport e viceversa.” A seguire un aperitivo musicale presso il Bar Crema & Cioccolato di Montemerano e alle 21.30 la proiezione del docu-film collettivo “il Teatro è paese”, raccolta multimediale di testimonianze delle edizioni passate del festival.

Sul coté sportivo ogni giorno del festival verranno proposte delle lezioni di sport, coinvolgendo così le realtà locali e dando la possibilità al pubblico di partecipare attivamente a lezioni all’aperto portando in baratto un dono. Si inizia alle 7.30 di martedì 6 agosto a Montemerano con una lezione di Yantra Yoga (prenotazioni al 347 8101418) tenuta da Letizia Pizzetti.

Lo Yantra è l’antico yoga tibetano del respiro e del movimento, che trova la sua sede maremmana nel centro del Merigar (Arcidosso).

Martedì 7 agosto, con punto di incontro alle 8.00 al Bar Centrale di Manciano, sarà invece il turno della camminata metabolica guidata da Roberta Bruscoli e Paola Vaselli, verrà effettuata con audioguida per le vie di Manciano con declamazioni motivazionali e poetiche. La camminata metabolica è un tipo di camminata che attraverso una specifica tecnica va a sviluppare e potenziare la muscolatura, migliora la postura e riattiva la circolazione e la micro circolazione e stimola le persone all’esercizio fisico quotidiano.

Non mancherà neanche la danza, presente sia in versione creativa artistica e legata al mondo della danzaterapia con Silvia Santagata, che sempre il 7 agosto alle 18.30 presenterà un incontro aperto di danca creativa seguendo il metodo Maria Fux. Il giorno successivo, 8 agosto alle 18.00, sarà presentato invece un laboratorio propedeutico alla danza classica con Caterina Amorosi, danzatrice, coreografa e ballerina di danza classica. Entrambi i laboratori si svolgeranno a Manciano alle Stanze.

Ogni sera uno spettacolo, il 7 agosto alle 21.30, alla Casa di Orezio Marretti a Manciano, avremmo un immersione nel mondo dello sport per disabili con "Le mani tra cuore e pallone (quando l’uomo fu più grande del calciatore)” di e con Alessio Tiribocchi. Alessio porterà in scena un monologo sulla vita del romagnolo Astutillo Malgioglio, calciatore professionista prima e poi fisioterapista volontario per i bambini disabili, grazie alla sua dedizione e alla creazione di una speciale palestra, molti bambini ricevono cure e riescono ad intrattenersi con un calcio di alto livello, superando temporaneamente i limiti dell’handicap. La sua attività ha ricevuto anche un riconoscimento dal Presidente della Repubblica Mattarella nel novembre del 2021.

L’inclusione sarà al centro anche per quanto concerne la parità di genere nel mondo dello sport e nello specifico del calcio: giovedì 8 agosto alle 21.30 presso la piazzetta di casa di Jacopo Milanesi al Castello, Egidia Bruno, nota attrice, regista drammaturga porterà al festival lo spettacolo La Mascula, storia di Rosalba, una giovane calciatrice che vive in un piccolo paese del meridione e coltiva la propria passione sportiva nonostante i pregiudizi dei compaesani. Una storia di riscatto che va oltre gli stereotipi di genere, accompagnata dalle musiche composte per l’occasione dal maestro Enzo Jannacci.

Il 9 agosto alle 18.30 alle Stanze, la storica associazione Ginnastica Mancianese ci introdurrà al metodo del pilates con un’energica lezione all’aperto all’ora del tramonto dalla cima della spia della maremma.

A seguire alle 21.30 alla casa di Giuliana a Manciano, viene proposto un altro focus sul cotè femminile dello sport e della sua valenza storico-sociale con l’inclusione delle donne nel mondo agonistico verrà portato in scena da Monica Faggiani con lo spettacolo Alfonsina con la A. Al centro la storia Alfonsina Strada, donna che per tutta la vita non ha desiderato altro che pedalare e non scendere mai dalla sua bicicletta, sperando così di fuggire lontano dalla miseria delle sue origini e di superare quel limite che la società, la cultura dell’epoca e il suo essere donna volevano imporle.

Si concluderà in bellezza l’11 agosto alle 18.00 a Festambiente a Rispescia con lo spettacolo poetico “Archeologia del coraggio” con passeggiata poetico sonora site specific in oliveto con testi recitati, cantati o sussurrati da Elena Guerrini accompagnati dai suoni immersivi del tamburo sciamanico e delle campane tibetane di Massimo Grieco. Un teatro vagante, una prosa poetica, un rito-preghiera di rinascita. Una meditazione collettiva con poesia e parole trovate scavando, come un’archeologa, nella ricchezza lessicale della nostra lingua.

Ogni evento del festival è supportato dai ristoratori e produttori locali, ai quali l’organizzazione del festival è immensamente grata, che donando i loro servizi e prodotti deliziano gli artisti ospiti nei pasti ed il pubblico nelle degustazioni.

Dal 5 all’11 agosto 2024 non si potrà evitare di prender residenza temporanea nella grande palestra del teatro del festival A veglia teatro del baratto, per poter vivere un’esperienza immersiva tra alcuni dei borghi più belli d’Italia e sull’onda di spettacoli di alto valore umano e culturale.

Info:

Associazione Culturale Creature Creative

Tel 339 8512693

Mail comunicazione@avegliateatrodelbaratto.it