A Sorano si accende il Natale

Da oggi venerdì 6 dicembre, con l’accensione delle luminarie, fino a giovedì 5 gennaio tante le occasioni per trascorre insieme il periodo delle festività

Sorano: Il Comune di Sorano è pronto ad accogliere le festività natalizie con un ricco programma di eventi che, dal 14 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025, animeranno il capoluogo e le sue frazioni, creando un’atmosfera di festa e condivisione. Grazie alla nuova Amministrazione comunale e alla collaborazione di commercianti, artigiani e associazioni locali, quest'anno le festività saranno rese ancora più suggestive dall'accensione delle nuove luminarie, che da venerdì 6 dicembre rendono calda e accogliente l’atmosfera soranese.

Gli eventi sono stati realizzati grazie al contributo della Pro Loco di Sorano, delle associazioni “Giovani Capaccioli”, “Sovana Aperta”, “Cosmo” e dell’associazione sportiva di San Quirico.

Le festività prenderanno il via sabato 14 dicembre a Sovana, dove, nella splendida cornice di piazza del Pretorio, gli elfi di Babbo Natale porteranno allegria con attività di intrattenimento pensate per grandi e piccini. Il giorno successivo, domenica 15 dicembre, sarà la volta di San Quirico: dalle ore 10.00 i mercatini di Natale accoglieranno i visitatori, offrendo prodotti tipici e creazioni artigianali. La giornata sarà resa ancora più speciale dal concerto del coro dei bambini, che si esibirà sotto l’albero di Natale, regalando momenti di gioia e musica.

L’atmosfera si farà ancora più gustosa venerdì 20 dicembre a Sorano, dove avrà inizio la manifestazione “Olio in festa”: alle ore 19.30 l’apertura degli stand nei locali della sagra permetterà ai partecipanti di gustare una cena a base di prodotti tipici del territorio. La festa continuerà sabato 21 dicembre alle 16.30 con l’inaugurazione dei presepi allestiti in un locale della via principale del centro storico, alla quale parteciperà sua Eminenza Cardinale Angelo Comastri che benedirà gli allestimenti. L’esposizione sarà permanente. Alle 18.00, alla trattoria “Da Fidalma”, sarà possibile partecipare a una degustazione di oli locali, guidata da esperti del settore. La serata proseguirà alle ore 20.00 con la riapertura degli stand gastronomici nei locali della sagra.

Domenica 22 dicembre, l’appuntamento sarà al Teatro della Fortezza Orsini di Sorano, dove, alle ore 15.30, il coro dei bambini intonerà suggestivi canti natalizi. A seguire, alle ore 17.00, il Mastio della Fortezza Orsini ospiterà il concerto del corpo bandistico “G. Verdi” di Sorano, che allieterà il pubblico con un repertorio musicale natalizio.

La vigilia di Natale, martedì 24 dicembre, Babbo Natale arriverà a San Quirico, in piazza Trieste, alle ore 15.30, per incontrare i bambini e portare loro gioia e regali. Giovedì 26 dicembre, le vie del centro di San Quirico si trasformeranno in un affascinante Presepe vivente, offrendo uno spettacolo unico e immersivo.

Venerdì 27 dicembre, a Sorano, alla biblioteca “M. Vanni”, i bambini potranno partecipare a divertenti laboratori natalizi, che inizieranno alle ore 15.30. Sabato 28 dicembre, a Sovana, al Museo di San Mamiliano, si terrà alle ore 15.30 una conferenza del professor Angelo Biondi sul culto di San Gregorio VII a Sovana. Al termine, sarà inaugurato un nuovo museo dedicato a San Gregorio VII al Palazzo Pretorio.

Domenica 29 dicembre, a Montebuono, l’incanto del Presepe vivente prenderà vita a Casa Topi e a Casa Gabrielli alle ore 17.00. A chiudere in bellezza il 2024 sarà la “Notte della Luce” a Sorano, lunedì 30 dicembre. Alle ore 17.00 arriveranno gli zampognari, seguiti alle 17.30 dall’accensione della pira augurale. Dalle 18.00 alle 22.30, musica itinerante e stand di street food animeranno le vie del paese, e la serata culminerà con uno spettacolo pirotecnico alle ore 22.30.

Infine, il 5 gennaio 2025, a San Quirico, a “La Rotonda”, si terrà la cena e la festa “Aspettando l’arrivo delle Befane”, un’occasione speciale per trascorrere una serata di allegria insieme a tutta la comunità.

Per informazioni: Pro Loco Sorano 0564 633099 | Comune di Sorano 0564 633023