A Santa Fiora apre il “Punto Digitale Facile” nel Palazzo comunale

Santa Fiora: Apre a Santa Fiora da lunedì 7 ottobre il nuovo “Punto Digitale Facile”, allestito presso lo “Sportello Comune Amico”, nel Palazzo Comunale, in piazza Garibaldi.



I Punti Digitale Facile sono luoghi fisici dove i cittadini possono ricevere gratuitamente assistenza e formazione, da persone competenti, nell’uso di internet e degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi on line, in primis della pubblica amministrazione, in modo da garantire pari opportunità ed inclusione digitale.

Il servizio, che è totalmente gratuito, è promosso e finanziato dalla Regione Toscana.

In particolare, allo sportello di Santa Fiora saranno forniti i seguenti servizi: attivazione e utilizzo della Carta d’Identità Elettronica; attivazione e utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi; Attivazione e utilizzo dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale; Servizi Digitali Sanitari Regionali (es. Fascicolo Sanitario Elettronico, Prenotazioni CUP 2.0, Zero Code, Cambio medico, Libretto Vaccinale, Medicina dello Sport, Attestazione scolastica vaccinazioni, HAPPY Mamma, Borsellino elettronico per celiaci. E poi ancora servizi di Posta Elettronica (ordinaria e PEC); servizi Digitali di Pagamenti amministrativi (Portale IRIS (bollo auto, caccia/pesca/funghi, multe); PagoPA.

“Il Punto Digitale Facile è un aiuto concreto per tutti coloro che hanno poca dimestichezza con il computer e i servizi on line, – afferma il vicesindaco Francesco Biondi – un supporto concreto per non escludere nessuno dai nuovi servizi digitali che per molti rappresentano uno scoglio insormontabile. Questi sportelli, diffusi dalla Regione sul territorio attraverso i Comuni, nascono anche come strumento per formare i cittadini, affinchè siano poi in grado di accedere autonomamente ai servizi digitali.”

Lo sportello sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12.30.

Info: 0564 965327