A Orbetello il Tango con i maestri dell'Accademia Blue Moon

Orbetello: Stasera giovedì 1 agosto la Sagra al Parco ex Idroscalo di Orbetello, organizzata dal locale Circolo Bocciofilo presieduto da Anna Maria Schimenti, si trasformerà per un po' in uno dei più bei locali all’aperto di Milonga, come quelli famosi di Buenos Aires, ma sarà affollato da residenti e turisti per l’Accademia di danze argentine Blue Moon di Grosseto di Tania Grisostomi e Luigi Bisello che farà esibire i suoi maestri. Spettacolo indimenticabile di Tango dei bravi, anzi bravissimi maestri Tiziana e Sergio campioni d'Italia e poi Marina e Stefano, Daniela e Walter, Lina e Roberto e Michela e Massimo. Presente Artemare Club con il comandante Daniele Busetto, allievo da anni della citata Accademia, che documenta l'evento anche per i media esteri. Occasione imperdibile per ammirare il Tango, definito "una storia d'amore lunga ogni canzone" ed avere informazioni sui corsi di danze argentine Blue Moon che si tengono a Orbetello e Grosseto.



