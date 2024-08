A Montieri concerto con note rinascimentali e barocche e la magia del Kannel

Montieri: Musiche rinascimentali e barocche risuoneranno domenica 25 agosto alle ore 19 nella Chiesa di San Francesco a Montieri (Gr), fondata con l'annesso convento tra il 1530 e il 1556, per il secondo concerto del Festival delle Viole di Gerfalco, arrivato alla XIV edizione con la direzione artistica di Alessandro Pierini. Uno straordinario appuntamento per scoprire anche il suono magico del Kannel, uno strumento estone, che sembra derivare dal salterio, strumento a corde pizzicate antenato del clavicembalo, attraverso una delle sue più grandi interpreti: la musicista estone Anna-Liisa Eller. Con lei un altro grande solista, il veronese André Lislevand alla viola da gamba, figlio d’arte di padre e madre liutisti, Lislevand ha la capacità di intessere delicate sonorità barocche restituendole al gusto di noi contemporanei. Il titolo del concerto è “Le Viole de Caractère. Le Kannel d’Amour” con musiche di autori che vanno dal XVI al XVIII secolo come: Marin Marais, Johann Sebastian Bach, Tobias Hume, Johann Hieronymus Kapsberger Johann Hieronymus, Alonso Mudarra, Jean-Philippe Rameau, Jacque Gallot e François Couperin.



Il programma vuole presentare questi due strumenti d'eccezione, apparentemente lontani nella storia e nelle origini, ma di radice sonora comune. Da una parte la viola da gamba, che trova il suo apogeo nel periodo più aristocratico del Sei e Settecento, ma di stirpe popolare; dall'altra il Kannel capace di emettere un suono antico e magico. Le capacità sonore di questi due strumenti si mostrano essere infinite, essendo complementari, come due fratelli mai incontrati, seppur gemelli diversi: insieme presentano un viaggio tra il repertorio rinascimentale e barocco, deviando tra accenni e riferimenti popolari di svariate origini.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.

Il Festival delle Viole è il primo festival italiano dedicato alla viola da gamba, un antico e nobile strumento molto in voga tra il XV e il XVII secolo, che ogni anno riunisce a Gerfalco, piccolo paese di origine medievale e porta d’ingresso della Riserva Naturale delle Cornate e Fosini nel Comune di Montieri, musicisti e affermati concertisti di valore internazionale per quanto riguarda la musica antica e barocca. Il festival, che si svolge dal 24 agosto al 1 settembre con concerti, due seminari e un corso di viola da gamba per giovani musicisti, è organizzato dal Comune di Montieri con il sostegno del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, della Regione Toscana, della Fondazione Kurt Redel Stiftung e il supporto tecnico di Music Pool. Programma completo: https://www.eventimusicpool.it/event-type/festival-delle-viole-2024/ Info, e-mail: festivaldelleviole@gmail.com