A Monterotondo Marittimo contributi dal Comune per la sistemazione delle strade private

Monterotondo Marittimo: Contributi dal Comune di Monterotondo Marittimo per i nuclei familiari che intendano procedere alla manutenzione ordinaria o straordinaria e alla messa in sicurezza delle strade private che conducono alle proprie residenze. È stato pubblicato in questi giorni il primo “Bando strade” di Monterotondo Marittimo, che prevede il finanziamento del 60% dei lavori (iva inclusa), per un contributo massimo di 500 euro a domanda, con possibilità di finanziare una sola domanda per ogni nucleo familiare.

Sono beneficiari della misura i cittadini residenti nel comune di Monterotondo Marittimo che hanno i titoli per effettuare interventi sulle strade private, finalizzati al raggiungimento della propria abitazione.

In tutto l’amministrazione comunale ha stanziato per questo bando un fondo di 50mila euro.

“In un comune come il nostro - spiega il sindaco Giacomo Termine – caratterizzato da una vasta porzione di territorio aperto e rurale, e di conseguenza da un reticolo piuttosto importante di strade vicinali che conducono alle abitazioni di campagna diventa fondamentale porsi il problema della loro manutenzione che è una delle componenti essenziali per garantire una corretta manutenzione del territorio, contribuire alla qualità dell’abitare e alla sicurezza della viabilità. Questo è il senso del bando promosso dal Comune, che ha stanziato 50mila euro per incentivare i cittadini titolati a prendersi cura dei tratti più ammalorati delle strade private, che conducono alle loro abitazioni.”

La domanda per accedere al finanziamento dovrà essere redatta sull’apposito modulo. La scadenza del bando è fissata per le ore 12 del 1° dicembre 2025. Potrà essere inviata in una delle seguenti modalità: per pec, scrivendo a comune.monterotondomarittimo@postacert.toscana.it; oppure presentandola on line allo sportello telematico (SUT), presente sul sito istituzionale del Comune, accedendo con Spid o CIE; o in alternativa può essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Via Licurgo Bardelloni 69 a Monterotondo Marittimo.

Il bando integrale e la documentazione sono consultabili sul sito del Comune di Monterotondo Marittimo al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/amministrazione/Bandi-per-sovvenzioni-e-contributi/Bando-strade-1-2024.html