Hockey, Blue Factor main sponsor dell’Hc Castiglione per il quinto anno consecutivo

La Blue Factor ha rinnovato il proprio accordo di sponsorizzazione con l’Hockey Club Castiglione per la quinta stagione consecutiva.



Castiglione della Pescaia: Blue Factor è un intermediario finanziario che opera da oltre quindici anni nel mondo dei crediti bancari, favorendone la circolazione e strutturando operazioni di investimento a livello internazionale sui crediti deteriorati prodotti dal mercato italiano. La società occupa oltre venti giovani laureati nel settore finanziario, è un riferimento nazionale e rappresenta per il territorio una opportunità di occupazione in un settore che altrimenti obbligherebbe i giovani a trasferirsi nelle grandi città.

La società, che ha sede e direzione generale a Castiglione della Pescaia, ha sostenuto la l’Hc Castiglione già per quattro stagioni. «Blue Factor nella sua politica di sostegno delle realtà del territorio che investono sui giovani – ha sottolineato il presidente Fabio Tavarelli – ha scelto di sostenere l’Hc Castiglione per il grande impegno che profonde nel settore giovanile e nella difesa dei valori di lealtà e pari opportunità. L’eccellenza raggiunta dai giovani sia nel settore dell’hockey su pista, sia nel pattinaggio artistico, sono un motivo di orgoglio, tanto che la società ha deciso di rafforzare il proprio contributo».

L’Hc Castiglione vanta una lunga tradizione nella cittadina costiera, dove gestisce il palazzetto di Casa Mora recentemente rinnovato. La prossima stagione sarà impegnato in molte categorie: nel settore giovanile, oltre a coltivare il mini hockey, parteciperà ai campionati under 15, under 17 e under 23.

La squadra senior parteciperà alla serie A2 (a livello nazionale) e alla serie B. La società ha confermato gli allenatori Massimo Bracali e Federico Paghi; ad agevolare il loro lavoro contribuirà il ritorno all’attività di Maurizio Pericoli e quello del giovane Filippo Montauti.

«L’intesa con Blue Factor anche per la prossima stagione è stata rinnovata in pochi minuti – chiosa il presidente dell’Hc Castiglione Marcello Pericoli - grazie alla stima reciproca consolidatasi negli anni. L’aiuto di una società importante come la Blue Factor di Castiglione è per noi un vanto, e non possiamo che ringraziarla per la fiducia e il sostegno che ci dedica».