‘A lume di candela’, la stagione teatrale del Ciro Pinsuti prosegue con la stand up comedy

Dopo la pausa natalizia torna la stagione teatrale del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga. Saranno tre gli appuntamenti in programma per il fine settimana prossimo e abbracceranno la prosa, la satira e il teatro per ragazzi.

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 10 gennaio alle ore 21:15 nella saletta Agnolucci del teatro Ciro Pinsuti con il primo dei tre appuntamenti con l'umorismo e la satira, per una rassegna in cui gli artisti si esibiranno trattando i temi politici, sociali, economici attraverso il proprio sguardo critico ed esilarante. A dare avvio a questa rassegna divertente e irriverente sarà Matteo Picardi che andrà a interrogandosi sul rapporto tra cicale e patriarcato o se lo sposarsi a luglio rientra nei crimini contro l’umanità. Matteo Picardi cercherà di rispondere a queste domande e soprattutto a quella più importante: tutto ciò interesserà veramente a qualcuno?

Si prosegue poi con la prosa sabato 11 gennaio alle ore 21:15 con lo spettacolo di e con Beppe Alloca ‘L’amor che (non) move il sole’. Un monologo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia: colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. Uno spettacolo scritto seguendo molte ispirazioni, primo fra tutti il capolavoro di Bertolt Brecht, Vita di Galileo, ma anche testi dell’”antagonista” Aristotele, come il De Caelo, biografie e molto altro. Per quanto la storia di Galileo sia l’anima centrale dello spettacolo, non sarà un racconto “wikipediano”, ma ci saranno tante storie intrecciate, un turbinio di personaggi da incontrare: dal Papa al Giudice infernale Minosse, da Dante all’allievo di Galileo Andreino e la lista non finisce qui. Inoltre il taglio divulgativo si alternerà alla leggerezza lasciando anche spazio alla risata con un ritmo incalzante e un’attenta costruzione delle scene.

Il fine settimana si chiude con il primo spettacolo della stagione per ragazzi. Domenica 12 gennaio alle ore 17:00 è in programma lo spettacolo ‘L’orologio di 13 ore’ di e con Sarah Georg e Gabriele Stoppa della compagnia Drumrum – TeatroSonoro. In questo spettacolo favole vecchie e nuove vengono interpretate in un’ottica poetica e frizzante. Una scenografia essenziale per lasciare spazio all' immaginazione, una contastorie ed un musico che si lasciano coinvolgere sempre più da quel che stanno raccontando. Uno spettacolo di narrazione e musica (ma non solo) per bambini e ragazzi (ma non solo).

I biglietti degli spettacoli sono disponibili al botteghino del teatro e su Ticketone, al numero 0574603376 (ore 15-19) e su teatropinsuti@fonderiacultart.it.