A Castiglione della Pescaia la tua spesa consegnata a domicilio

HeyConad Spesa Online è attivo dal 9 luglio



Conad di Castiglione della Pescaia migliora ancora il servizio alla popolazione. Sull'onda del grande successo del nuovo negozio di via del Padule sarà ancora più semplice e comodo fare la spesa. A partire dal 9 luglio per chi lo vorrà potrà usare il nuovo servizio di Ordina e Ricevi la spesa a domicilio. HeyConad Spesa Online è semplicissimo da usare, basterà andare su spesaonline.conad.it, inserire il proprio indirizzo di casa e verificare se è servito, poi selezionare Spesa a casa e, dopo aver scelto la data e la fascia oraria per la consegna, il cliente potrà iniziare a riempire virtualmente il carrello. Si paga con Carta di credito o Carta Insieme Più Conad Card.

Tutti i prodotti della Spesa a domicilio sono trattati con cura e arrivano nelle case con comodità.