A Castel del Piano tre serate a tema rock con il Woodstock Party

Terza edizione per il mini festival organizzato dai giovani della Contrada del Poggio con musica e buon cibo.



Castel del piano: L'atmosfera e la musica del Festival di Woodstock rivivono in Toscana, all'interno del centro storico di Castel del Piano, per una tre giorni in cui si accompagneranno grande musica e buon cibo.

Il Woodstock Party, organizzato dalla Società Giovanile Colonna della Contrada Poggio, è arrivato alla terza edizione e da Venerdì 5 a Domenica 7 accoglierà gli amanti della musica rock e del buon cibo nella splendida cornice di Piazza Bellavista.





Il piccolo festival, organizzato da giovanissimi, ha l'obiettivo di riportarci indietro nel tempo con il sound dei The Doors e di Santana.

Venerdì 5, infatti, si aprirà il palco con i "Daimon", cover band dei The Doors che, anche se scelsero di non partecipare al festival del 1969, questa volta ci saranno. Il Sabato, invece, sarà la volta dei "Ston Flower", tribute band di Santana.

Oltre alla musica, si potranno gustare panini e altri piatti, tutti ispirati al Festival di Woodstock e ai suoi partecipanti. Tutto si svolgerà nella fantastica cornice di Piazza Bellavista, terrazza naturale sulla Conca d'Oro e sulla Val d'Orcia. Tutti ottimi motivi per partecipare.