8° edizione della “Una pattinata sul mare”, manifestazione denominata organizzata da U.N.V.S.

Follonica: Domenica 22 settembre l’Unione Veterani dello Sport – settore Hockey organizza, con il patrocinio e il contributo del Comune di Follonica, l’evento “Una pattinata sul mare”.



La manifestazione, intitolata alla Memoria di due fondatori di questo sport cittadino, Elvio Ticciati e Fulvio Aloisi, è arrivata alla 8° edizione.

La giornata, che rappresenta un momento di aggregazione e di promozione dello sport, inizierà alle ore 9 con l’iscrizione gratuita (con gadget per i più piccoli) e la successiva partenza da Piazza del Popolo, in direzione Giardino Beach dove verrà fatta una piccola sosta con ristoro, prima del ritorno in centro per la conclusione della mattinata.

Gli appassionati di sport e pattinaggio e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.