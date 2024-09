43° Rally Appennino Reggiano, prorogate le iscrizioni

Castelnovo ne' Monti (RE): Il 43° Rally Appennino Reggiano scalda i motori per la edizione 2024 che andrà inscena nei giorni 14 e 15 settembre.



Grande entusiasmo per l'annuncio dell'evento da parte del patron Paolo Santini, a dimostrazione di quanto sia importante la gara che andrà in scena in Emilia, valido come gara nazionale, CRZ, sesta zona.

Si svolgerà in due tappe con 9 prove speciali tutte quante su asfalto.

Nel frattempo, le iscrizioni in origine, con scadenza 4 settembre, sono state prorogate a lunedì 9 settembre, per l'evento con l'organizzazione della scuderia Maremma Corse 2.0, che avrà al via il secondo rally storico.

Come abbiamo detto il 43° Rally Appennino Reggiano si svolgerà in due tappe, la prima prenderà il via il 14 settembre alle ore 20,01 da piazza Roma in Castelnovo ne' Monti. Dopo il riordino notturno, il rally scatterà di nuovo domenica 15 settembre alle ore 8,15 per concludersi in via Roma, alle ore16,55.