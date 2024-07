4° Stormo, Rossi (FDI): ‘Benvenuto a nuovo comandante Vincenzo Sirico’

“Un saluto e gratitudine per quanto fatto a colonnello Filippo Monti che lascia per nuovo incarico”



Grosseto: “Avvicendamento al comando del 4° Stormo caccia di stanza presso l’aeroporto “Baccarini” di Grosseto, tra il colonnello uscente Filippo Monti e il subentrante Vincenzo Sirico, al quale, come comunità grossetana e maremmana, diamo un caloroso benvenuto nella nostra terra. Nel contempo auguro al comandante Filippo Monti, che ricordo aveva iniziato a Grosseto la propria carriera militare nel lontano 1998, per poi ritornare circa due anni fa a comandare il prestigioso 4° Stormo, un futuro roseo, come sempre ha fatto al servizio delle Istituzioni e dello Stato”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia e componente commissione ambiente e territorio e lavori pubblici della Camera.

“Al 4° Stormo, che con i suoi uomini e donne altamente preparati, è affidato il delicato compito di assicurare la difesa aerea della nostra Nazione, contribuendo al controllo e alle operazioni di difesa dello spazio aereo di competenza, vigilando 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, con l’impiego degli Eurofighter, rivolgo a tutti loro, e ai comandanti Monti e Serico, la mia personale gratitudine di parlamentare del territorio per aver servire ogni giorno con passione, dedizione e professionalità il nostro Paese”, conclude Fabrizio Rossi.