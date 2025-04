PAGINEaCOLORI, incontro con lo scrittore Alessandro Riccioni

Sabato 5 aprile, alle 17, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia

Tarquinia: Un appuntamento speciale e fuori programma che promette di essere un'esperienza unica. È quello che si terrà per PAGINEaCOLORI sabato 5 aprile, alle 17, alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, con lo scrittore, poeta e traduttore Alessandro Riccioni. Nell’incontro, gratuito e aperto a tutti, dal titolo "Due cose che so di me e, forse, della poesia e della natura", Riccioni esplorerà il suo legame con la poesia, raccontando come essa nasca dall'incontro tra cultura e natura. La poesia come un allenamento allo sguardo e all’ascolto, uno stimolo per “uscire fuori” per poi “guardarsi dentro”. L'autore parlerà dei suoi testi, con brevi incursioni teoriche sulla relazione tra poesia e natura, cercando di ripercorrere il processo creativo che trasforma lo sguardo sulla natura in prosa descrittiva, per poi dar vita al testo poetico definitivo. Riccioni è un “amico” di PAGINEaCOLORI e nel 2022 è stato ospite del festival incontrando al teatro comunale “Rossella Falk” i bambini delle scuole elementari.

Ha studiato Lingue Straniere all'Università di Bologna. Ha insegnato per anni e ora è bibliotecario "di montagna". Del 1998 è la sua prima raccolta di poesie Sottopelle, per Book Editore, opera segnalata al Premio “Montale”. Sempre per la poesia, per Book Editore, ha pubblicato Di quarzo e terra (2002), Chiedimi il rosso (2003), Il mare in salita (2007) e Bisestile (2010). Nel 2004 ha esordito nella narrativa con il romanzo Nero arcobaleno, Mobydick Editore. Il suo ultimo libro di poesie è Perimetri e Distanze, La Vita Felice (2015). Dal 2011, scrive anche per bambini. Il suo primo libro è Cielo bambino, Topipittori (illustrazioni di Alicia Baladan). Il libro Mare matto, Lapis (illustrazioni di Vittoria Facchini) è Premio Rodari 2017 – Sezione filastrocche e fiabe e Premio speciale della giuria per la poesia Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Tra i libri più recenti Piccolo sonno, LupoGuido Editore, 2020 (illustrato da Francesca Ballarini), e Naso pulito, Il Leone Verde, 2025 (illustrazioni di Lara Tassini). Il suo ultimo libro è Il mondo va cosi, per le edizioni Rrose Selavy, con le illustrazioni di Liuna Virardi. Alcune sue opere sono state pubblicate in Brasile, Cina, Corea del Sud e Francia. Di recente, ha ricominciato ad occuparsi anche di traduzione, soprattutto di albi illustrati e libri di divulgazione per ragazzi.