Grosseto : Sabato 14 dicembre al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, alle 17.30 è in programma la presentazione del libro fotografico “You will find me if you want me in the garden” , ospite dell’evento l’autore Federico Borselli presentato da Simone Giusti. L’ingresso è gratuito, per informazioni e prenotazioni 0564 488066 o prenotazioni.clarisse@gmail.com.

“You will find me if you want me in the garden” al Polo le Clarisse

2024-12-13T10:15:00+01:00

Sabato 14 dicembre la presentazione del libro fotografico di Federico Borselli

