Hockey Serie A2, la Blue Factor vince anche a Viareggio

Contro i Pumas partita intensa: il Castiglione la ribalta con la doppietta del capitano Brunelli, finisce 2-1. Biancocelesti di Bracali in testa alla classifica

Castiglione: Una vittoria che profuma di primato. La Blue Factor sbanca la pista Dorando Petri, batte 2-1 i Pumas Ancora Viareggio e a due gare dalla fine della stagione regolare, potrebbe aver messo il punto esclamativo sul primo posto in classifica. Alla vigilia i biancocelesti di Massimo Bracali sapevano bene dell’importanza del confronto con il quintetto di Mirko Bertolucci, che all’andata aveva battuto i maremmani al Casa Mora. E la partita non ha tradito le attese, confermando che i due quintetti sono forse i più forti del girone B.

Primo tempo di studio anche se non manca il ritmo e le occasioni, sventate ottimamente dai portieri: Saitta per i biancocelesti e Mechini per i Pumas, fresco di convocazione nella Nazionale under23. Dopo sei minuti uno scontro che sembrava fortuito a centro pista, porta al blu per Olivieri e Lasorsa. I Pumas cercano di essere più aggressivi, ma la Blue Factor riparte e amministra il gioco. Dopo metà tempo blu a Cabella che si aggancia con Mora: Saitta stoppa in bello stile Cardella. Il power play non produce grandi preoccupazioni al Castiglione. Al 20’ Carrieri frana su Maldini e si prende il blu. Buralli è sfortunato centrando sulla punizione la parte alta della traversa. Nella ripresa le due squadre continuano a cercare la via della rete, con il conto dei falli che aumenta. Sul decimo fallo Pumas al 10’ ci riprova Buralli: anche questa volta il tiro finisce a lato. Poi 10° fallo del Castiglione: Pezzini non sorprende Saitta che para. Il Viareggio trova però il vantaggio: da destra Cardella ha tutto il tempo di esplodere il diagonale che supera il portiere, 1-0. Il Castiglione però reagisce subito: capitan Brunelli servito alla perfezione da Maldini, da sinistra supera Mechini per l’1-1. Come nel primo tempo uno scontro fra Buralli e Cardella, con qualche scaramuccia, porta al blu per entrambi. A sei minuti dalla fine il Castiglione passa in vantaggio. Brunelli taglia da destra e si vede respingere il primo tiro da Mechini, ma nulla può il portiere sul secondo tentativo del capitano biancoceleste, 2-1. Il finale è adrenalinico con i Pumas che tentano in tutti i modi di recuperare. Brunelli spinge Mora sulla balaustra e si prende il blu. Saitta è monumentale e ipnotizza Carrieri fermando la punizione in avanzamento. In power play il Castiglione resiste e anzi sul 15° fallo viareggino, a una manciata di secondi dalla fine, Cabella è fermato da Menichini sulla punizione di prima. La Blue Factor vola e potrebbe dunque aver blindato il primo posto.

Serie A2 girone B: Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione 1-2

PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Del Torrione); Matteo Marchetti, Simone Bigatti, Oscar Alberto Mora Pacheco, Giovanni Pesavento, Nicholas Pezzini Elia Cardella, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Simone Brambilla di Agrate Brianza.

RETI: pt (0-0) 16’06 Cardella (V), 16’34 e 19’03 Brunelli (C).