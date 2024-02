Sport Vittoria esterna per la Polisportiva Vigor Acquapendente 25 febbraio 2024

25 febbraio 2024 120

120 Stampa

Redazione

Acquapendente: Pomeriggio domenicale di calcio da Seconda Categoria tutto da incorniciare per la Polisportiva Vigor Acquapendente. Perché la vittoria esterna per 3-2 sul terreno della Robur Tevere permette all’undici di Daniele Contorni tanto di consolidare il terzo posto (da +2 a + 5) quanto di accorciare sul secondo (da -5 a -2). Gran protagonista Michael Zammarchi che dedica la doppietta al figlio Manfredi (nella foto). Sigillo decisivo quello di capitan Maico Colonnelli. Aquesiani nuovamente in campo Sabato 2 Marzo alle ore 15.00. Al “Dario Dante Vitali” arriva una ACD Sporting Bagnoregio che pareggiando in casa per 0-0 con l’Onano sport calcio resta ingarbugliata nella sempre più intrigata lotta salvezza. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Vittoria esterna per la Polisportiva Vigor Acquapendente Vittoria esterna per la Polisportiva Vigor Acquapendente 2024-02-25T21:21:00+01:00 123 it Aquesiani nuovamente in campo Sabato 2 Marzo alle ore 15.00. PT1M /media/images/pallone-calcio-rete-4.jpg /media/images/thumbs/x600-pallone-calcio-rete-4.jpg Maremma News Viterbo, Sun, 25 Feb 2024 21:21:00 GMT