Vittoria di misura per l'Atlante Grosseto conto il Prato

Grosseto: Partita sofferta e combattuta per L'Atlante Grosseto che vince di misura con il risultato di 4-3 nel derby casalingo al Palabombonera contro il Prato. Ed è la seconda vittoria in campionato.

Tre punti importanti per i biancorossi che consentono di scalare la classifica. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, El Johari, Poggiaroni, Zanella, Gianneschi, Lessi, Mateo, Liburdi, Chisci, Tamberi, Imparato. Allenatore Alessandro Izzo. PRATO: Sottosanti, Fazzini, Batata, Del Greco, Cellini, Scarpetta, Raimondi, Beluco, Giannatasio, Tempesti, Marangon, Martini. Allenatore Andrea Bearzi. ARBITRI: Pasquale Giaquinto sezione Aia di Ostia Lido, Gianmarco Caponi sezione Aia di San Benedetto del Tronto; cronometrista Giuseppe Reali sezione Aia di Piombino. MARCATORI: 1' Zanella, 8' Marangon, 11' Mateo, 20' El Johari (autorete). 3' st Scarpetta, 7' st El Johari, 11' st Liburdi (rigore).

