Vitozza, Ulmi (Lega): “Raccolgo l’appello del Sindaco Vanni"

"Alla prossima variazione di bilancio chiederò alla Regione fondi per l’antica ‘Città della Pietra’”

Firenze: “Raccolgo l’appello del Sindaco Vanni sulla situazione critica dell’antica città di Vitozza e come consigliere regionale sono pronto a dar il mio contributo per salvare un patrimonio storico di grande importanza, considerando che si tratta della seconda città rupestre più grande d’Italia dopo Matera”. Il consigliere regionale della Lega Andrea Ulmi interviene sul dibattito aperto dal Sindaco di Sorano Pierandrea Vanni.

“Comprendo il malcontento del Sindaco – afferma Ulmi- tanto più quando vede che il progetto di recupero presentato in un bando regionale risulta idoneo, ma non viene finanziato per mancanza di risorse necessarie a soddisfare tutte le richieste pervenute e che rispondono a tutti i criteri. In questi anni in consiglio ho capito che la Regione spesso lavora in emergenza ed è chiamata a continue variazioni di bilancio. Nell’ultima assiste – prosegue il consigliere della Lega- è stata approvata la terza variazione di bilancio dell’anno per destinare le risorse alle popolazioni alluvionate, ma sono convinto che questa non sarà certo l’ultima perché questa amministrazione regionale non ha una programmazione e se ce l’ha vi deroga continuamente per altre necessità. Credo che sia proprio questa l’occasione della prossima variazione di bilancio per aiutare il Comune di Sorano con risorse da destinare al sito di Vitozza. Potremmo agire con una mozione, ma, magari, lascerebbe il tempo che trova e non si arriverebbe ad un risultato concreto, fermandosi ad un indirizzo non recepito poi dalla giunta. Un bene culturale di questa importanza, che potrebbe rappresentare un volano fondamentale per l’economia delle aree interne, ha invece necessità di risorse vere che possiamo destinare direttamente dal Consiglio e non di impegni che rischiano di non avere seguito perché si arenano nei meandri della giunta”.