Violenza sulle donne, il Lions Club Tarquinia organizza il convegno “Codice Rosso”

Tarquinia: “Codice Rosso: applicazione pratiche, uso degli strumenti informatici, profili socioculturali e prospettive di miglioramento” è il titolo del convegno organizzato dal Lions Club Tarquinia che si terrà il 25 novembre, dalle 16,45, nella sala consiliare del palazzo comunale della città etrusca, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’evento, che s’inserisce nel programma di iniziative di sensibilizzazione sul tema #maipiùsilenzio coordinato dal Comune di Tarquinia, sarà moderato dall’avvocato Paolo Pirani, componente dell’organismo di controllo dell’Unione Camere Penali Italiane (UCPI).

“I Lions fanno della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere uno dei caposaldi delle loro attività – afferma la presidente del Lions Club Tarquinia Roberta Ranucci -, perché costituisce, purtroppo, una realtà drammatica che richiede un impegno molto forte a tutti i livelli istituzionali, promuovendo la cultura del rispetto della persona e offrendo alle potenziali vittime strumenti utili a superare situazioni critiche e violente. Siamo orgogliosi di realizzare questo convegno che vede il patrocinio del Comune di Tarquinia e della Camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera” e per il quale sono previsti tre crediti formativi per gli avvocati. Ringrazio l’avvocato Pirani, socio e in passato presidente del Lions Club Tarquinia, che da molti anni promuove e organizza convegni sulla violenza di genere affrontandoli da varie angolazioni tematiche; l’Amministrazione comunale, in modo particolare il sindaco Francesco Sposetti e l’assessora alla pubblica istruzione Sara Corridoni, per il sostegno e la collaborazione dati per rendere possibile l’evento; la dirigente scolastica dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” Laura Piroli, per la proficua collaborazione con il Lions Club Tarquinia che si rinnova anche in quest’occasione con la partecipazione all’iniziativa di trenta studenti, per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); infine i relatori che, con la loro presenza, daranno lustro all’incontro”.

Al centro dell’iniziativa un’approfondita riflessione sul “Codice Rosso”, ovvero la legge 69 del 19 luglio 2019, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti, con un approccio multidisciplinare come lo richiede la complessità del fenomeno. Interverranno il procuratore capo di Civitavecchia, dottor Alberto Liguori; il presidente della camera penale di Civitavecchia “Attilio Bandiera”, l’avvocato Leonardo Montini Paciotta; l’esperto d’informatica forense, l’ingegnere Paolo Reale; la consigliera e tesoriera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia, l’avvocata Laura Russino; il cantante del gruppo rock “Le Vibrazioni” Francesco Sarcina; il combattente professionista di arti marziali miste Alessio Di Chirico. Il convegno sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube del Comune di Tarquinia.