"Violata… mai più", conferenza organizzata da FDI Grosseto in sala consiliare

Redazione Venerdì 25 novembre ore 17:30. presso la sala del Consiglio comunale - Piazza Dante Grosseto. Grosseto: Fratelli d’Italia Grosseto, assieme al dipartimento provinciale politiche sociali, nel corso della Giornata Internazionale sull’eliminazione violenza contro le Donne, organizza per Venerdì 25 novembre ore 17:30. presso la sala del Consiglio comunale - Piazza Dante Grosseto - una conferenza sulla tematica in oggetto dal titolo: “Violata … mai più”. Introduce: l’On.le Fabrizio Rossi, Camera dei Deputati, coordinatore regionale Fratelli d’Italia-Toscana. Intervengono: · Guendalina Amati, consigliere provinciale Fratelli d’Italia; · Francesca Carpenetti, dipartimento provinciale attività editoriali FDI-Grosseto; · Olga Ciaramella, già consigliere comunale, provinciale e insegnante. Conclude i lavori: Simona Petrucci, Senatore Fratelli d’Italia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

