Vino: l'uva in cucina. Al mercato di Campagna Amica degustazioni e ricette contadine

Grosseto: Non solo vino. L’uva è un ingrediente formidabile in cucina, perfetto per preparare sia ricette dolcissime che proposte salate che profumano di autunno e che sono capaci di trasportarci, stimolando i nostri cinque sensi, direttamente tra i filari dove è in corso, proprio in questi giorni, la raccolta. Ma è anche una medicina naturale per il nostro corpo ed il nostro spirito: ci da energia, è ricca di vitamina e sali minerali, contrasta il colesterolo e fa benissimo alla nostra pelle. Appuntamento a tema al mercato di Campagna Amica di Coldiretti di via Roccastrada che festeggia la vendemmia a colpi di degustazioni ed assaggi.



Nei mercati contadini di Campagna Amica si festeggia la vendemmia con tante iniziative e piacevoli momenti di incontro con le produzioni enologiche. L’appuntamento, in programma sabato 5 ottobre dalle ore 9.30 e per tutta la mattina. Le aziende agricole ed i cuochi contadini protagonisti proporranno, a fianco dei loro prodotti, le loro ricette e le loro rivisitazioni di biscotti, sfiziosi torte, conserve e marmellate del buonumore. E tra un banco e l’altro, si fa la spesa.