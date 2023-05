Villa Croci Bsc: vincono gli under 12 e 15 contro il Siena e l’Abc Massa

I giovani biancorossi guidati dal manager Cristian Bordo si qualificano per i play-off



Grosseto: È stato un weekend ricco di gare per le giovanili del Villa Croci Bsc Grosseto. Vincono e convincono gli under 15 del Villa Croci Bsc. I ragazzi del manager Daniele Secciani si sono imposti per 15-11 contro l’Abc Massa, mantenendo il giusto ritmo per la qualificazione ai play-off. “La squadra – spiega Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 – ha disputato una buona performance corale. Ottime le prove di Cappuccini sul monte di lancio, di Soldati in battuta e di Federico Risico che hanno contribuito in modo netto alla vittoria finale”.

Obiettivo raggiunto per il Villa Croci Bsc under 12 che, grazie alla vittoria per 16-2 contro il Siena, si è qualificato ai play-off. “Abbiamo disputato – dichiara Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 – un’ottima gara. Sono soddisfatto della positiva prestazione dei ragazzi sia in fase offensiva che difensiva. Dobbiamo continuare su questa strada con massima concentrazione e impegno”.

Tanti dei ragazzi dell’under 18 del Villa Croci Bsc hanno preso parte al campionato di Serie C con la maglia del Junior Grosseto, cedendo il passo per 3-2 allo stadio Simone Scarpelli contro la Fiorentina. Da sottolineare l’ottima prova sul monte di lancio di Benelli e Childers.