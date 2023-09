“Vibrazioni di bellezza”, sculture e fotografie immerse nel suono

Domenica 10 settembre, dalle 17 alle 19, al convento di Santa Maria del Giglio, a Bolsena, un’iniziativa che unisce musica, immagine e l’arte dello scolpire



Bolsena: Musica, immagine e l’arte dello scolpire si incontrano in “Vibrazioni di bellezza”. La fotografa e scultrice Marina Borruso, la flautista e docente di conservatorio Sabrina Consoli e il musicista e cantante Alessandro Achilli daranno vita domenica 10 settembre, dalle 17 alle 19, nel chiostro del convento di Santa Maria del Giglio, a Bolsena, a un pomeriggio con sculture e fotografie immerse nel suono. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Punti di vista, in collaborazione con la Pro loco Bolsena.

“Con le sculture e le fotografie di Marina Borruso, le vibrazioni sonore di Sabrina Consoli di flauto e campane e la voce di Alessandro Achilli – affermano dall’associazione culturale Punti di vista -, in queste due ore cercheremo di far emergere la parte più vitale e consapevole delle persone, risvegliando in loro la gioia di vivere”. Laureata in architettura Marina Borruso è un’appassionata ricercatrice delle differenze culturali e dell’evoluzione della consapevolezza umana. Fotografa, scultrice e autrice di vari libri, ha vissuto con una tribù di Indios in Amazzonia. Sabrina Consoli svolge un’intensa attività concertistica come flautista con orchestre di prestigiosi teatri italiani ed europei. Docente di conservatorio, nel campo della didattica ha approfondito le tecniche di espressione e consapevolezza corporea, esplorando la concentrazione e il mondo emotivo del musicista in relazione alla sua performance. Alessandro Achilli è un musicista e cantante sperimentale. Insegnante della pratica di canto meditativa “Voisama”. L’ingresso all’evento è con offerta libera e consapevole. Per informazioni è possibile chiamare al 339 623221185.