"Viaggiarsi intorno": doppio appuntamento nel fine settimana

Grosseto: Proseguono gli appuntamenti di Viaggiarsi intorno – Festival del territorio a passo d’uomo promosso dalla libreria QB di Grosseto con il contributo del Comune di Grosseto settore sociale. Domani, sabato 23 settembre, l’appuntamento è al Parco della Maremma (ore 16.30 al Centro Visite di Alberese in via del Bersagliere) per percorrere insieme l’itinerario A6 con la coop Le Orme. Durante il tragitto si parlerà anche di “Parco e inclusività”, un momento per conoscere e vivere un percorso accessibile all’interno del Parco (gradita iscrizione con messaggio al numero 3334949539). Sarà presente il presidente del Parco Simone Rusci.



Domenica 24 settembre invece dalle 09.30 alle 18 è tempo di “Matite in cammino” a cura di Manuela Spagnoli, fondatrice degli Urban Sketchers, per scoprire le bellezze della città e realizzare un carnet di viaggio. I posti sono limitati e su prenotazione al numero 3472934160. Dopo l’accoglienza alle 09.30 presso la libreria QB, Manuela Spagnoli, guiderà i partecipanti in un tour nel centro storico alla scoperta di edifici e scorci da riportare nel proprio carnet di viaggio. Alle 12.30 rientro in libreria con pranzo al sacco da procurarsi in autonomia e dalle 15 alle 18 realizzazione del carnet di viaggio. L’iniziativa è gratuita e tutti i materiali utili saranno consegnati ai partecipanti in libreria.