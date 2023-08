Viabilità a Marina di Grosseto, Rifondazione Comunista: "Sembra le montagne russe"

Grosseto: “A Marina di Grosseto per andare sulle montagne russe non occorre pagare un biglietto come al luna park, basta percorrere con l’automobile strade come Via del Ciclamino ,Via della Verbena, Via delle Rose, Via Puccini. Nel corso degli ultimi anni - si legge nella nota di Rifondazione Comunista Grosseto Circolo Vittorio Stefanini - oltre a scempi edilizi come gli antiestetici palazzoni che impediscono la vista sul mare e l’incuria verso strutture come La spaghettoteca vicina ai campi da tennis ora crollata, oggi agli occhi dei turisti e degli stessi abitanti, si presenta una Marina con strade dissestate ma soprattutto pericolose per l’incolumità di chi le percorre in auto, in bicicletta o per gli stessi pedoni. Ci auguriamo che l’amministrazione di Grosseto provveda al ripristino di queste strade non con metodi raffazzonati, vale a dire coprendo momentaneamente le buche ma con interventi per mettere definitivamente in sicurezza. Una viabilità sicura è sempre un bel biglietto da visita per una cittadina balneare come Marina che nel periodo estivo vive di turismo, stessa cosa dicasi per Principina a Mare, la quale ha anche essa i suoi problemi; notizia di ieri il ramo di un pino caduto a causa del forte vento che è caduto colpendo fortunatamente solo di striscio una turista fiorentina in bicicletta. L’assessore ai lavori pubblici ha dichiarato che monitorare la pineta di Principina è molto complesso ma viene tenuta sotto controllo con la potatura dei pini. Dichiarazione però screditata dai fatti”.