Via libera della giunta di Orbetello al fondo di solidarietà

Orbetello: Via libera dalla giunta municipale di Orbetello al fondo di solidarietà finalizzato al trasporto degli studenti con disabilità, dedicato ai ragazzi dai 3 ai 14 anni che potranno beneficiare dell'erogazione del contributo.



La giunta, presieduta dal sindaco Andrea Casamenti, ha dato disposizione agli uffici competenti di predisporre un bando pubblico destinato alle famiglie, fissando dei criteri di base, partendo dal contributo massimo erogabile per ogni utente, come fissato dai parametri dettati dal Governo, che sarà pari a €. 3.478,74 (per un totale di 10.436,23 euro stanziati per il fondo), dando priorità ai bambini con disabilità grave.

Tra i requisiti di ammissibilità della domanda, nel bando sarà inserita la clausola della residenza ad almeno 300 metri dalla scuola, al fine di giustificare la finalità di utilizzo di tale contributo, a meno che la disabilità non si riferisca a problemi di deambulazione, da certificare.

Qualora dovessero pervenire più di tre domande, è prevista l'assegnazione di una diversa entità di contributo: agli alunni che abitano a oltre 3 Km dalla scuola sarà riconosciuto un contributo doppio rispetto agli studenti che abitano tra 1,01 e i 3 km, mentre chi abita tra i 300 metri e un chilometro avrà un terzo rispetto a chi abita a oltre 3 km.

Saranno prese in considerazione, inoltre, le domande presentate per bambini con disabilità lieve nel caso dovessero risultare dei fondi residuali e una volta soddisfatte tutte le domande relative a bambini con disabilità grave.

«L'inclusività è sempre stato un obiettivo perseguito dalla nostra amministrazione – spiega il vicesindaco, Chiara Piccini – ed è un tema che sta molto a cuore anche a me personalmente. Finalizzare il fondo a sostegno degli studenti con disabilità va in continuità con questa visione ed è un'azione volta a sostenere chi ha più difficoltà anche a esercitare un diritto basilare come quello di andare a scuola».