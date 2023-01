Cultura & spettacolo Via alla rassegna dedicata ai ragazzi “Sipario incantato” 24 gennaio 2023

Redazione Quattro matinée in programma al Teatro degli Industri da fine gennaio a marzo

Grosseto: La stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, strizza l’occhio anche al nuovo pubblico con la rassegna per i ragazzi “Sipario incantato”. In cartellone ci sono quattro matinée in programma al Teatro degli Industri alle 9 e alle 11 (ingresso 5 euro). Il primo appuntamento (età consigliata dai 3 anni) è martedì 31 gennaio con “Briciole di felicità” di Anna Maini, lo spettacolo di pupazzi ispirato a “Il venditore di felicità” di Davide Calì e Marco Somà. Il giorno di San Valentino invece, martedì 14 febbraio, sempre alle ore 9 e alle ore 11 al Teatro degli Industri, va in scena “Game over”, uno spettacolo di “inQuanto teatro” con Michela Lusa, Teresa Tanini, Stefano Maria Iagulli (età consigliata dai 6 anni). Martedì 7 marzo è la volta di “Cipì”, un classico della letteratura per i bambini, con Giorgio Scaramuzzino, Amalia Ruocco, Gianluca Gabriele. La rassegna chiude martedì 21 marzo con “La ciambella addormentata nel forno” e i pupazzi dell’artista casentinese Roberta Socci (età consigliata dai 4 anni). «La nostra mission è quella di avvicinare i bambini alla magia del teatro – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Grosseto, Luca Agresti –: le stagioni teatrali sono sempre affiancate infatti da un programma dedicato ai piccoli, alle scuole e alle famiglie. Nel contempo, un’altra occasione per formare il nuovo pubblico dei teatri, è il progetto IndustriLab, i laboratori teatrali dedicati ai ragazzi dai 6 ai 19 anni, un’iniziativa che ci sta dando grandi soddisfazioni».

