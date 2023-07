Attualità Via ai lavori per una nuova area di sosta temporanea in via delle Collacchie 9 luglio 2023

Il Comune di Scarlino mette a disposizione dei residenti e dei turismi un parcheggio nei pressi della Corte dei Tusci

Scarlino: Da lunedì 10 luglio inizieranno i lavori di sistemazione dell’area nei pressi della Corte dei Tusci, su via delle Collacchie. La zona adibita a parcheggio temporaneo incrementerà i posti auto a disposizione per chi vuole andare al mare nel tratto di spiaggia dal confine con Follonica all’inizio della frazione del Puntone. «Lunedì apriamo il cantiere e nei prossimi giorni avremo a disposizione una nuova area di sosta – spiega il sindaco di Scarlino, Francesca Travison –. I nuovi posti a disposizione saranno 300 e saranno di fronte alla spiaggia della Polveriera. Siamo riusciti a trovare un accordo con un privato e presto il parcheggio sarà aperto così da rispondere alle esigenze di chi frequenta quel tratto di arenile. Purtroppo dallo scorso anno non è stato più trovato l’accordo con il privato che metteva a disposizione un’altra area sempre sulla stessa strada: nonostante gli incontri e l’impegno della nostra Amministrazione era impossibile continuare quel percorso e così siamo riusciti a trovare un nuovo spazio che andrà a aumentare i parcheggi ad oggi disponibili». Il posteggio sarà a pagamento come gli altri presenti sulla costa. «Chiediamo ai cittadini di prestare attenzione in questi giorni di apertura del cantiere», conclude il sindaco.

