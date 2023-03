Verso le Amministrative: Stefania Ulivieri candidato sindaco csx per Gavorrano

"Al servizio della mia comunità come sindaco di Gavorrano"

Gavorrano: "Con mio marito Gabriele e i miei figli Anita e Simone abitiamo a Gavorrano e so bene che il nostro comune ha all’interno della provincia di Grosseto una grande importanza dal punto di vista sociale, storico e politico. Credo nel nostro territorio e vorrei mettermi al servizio della nostra comunità con tutta me stessa, partendo da tre principi: dialogo e vicinanza con i cittadini, il senso civico ed un profondo spirito di condivisione nell’amministrare la comunità", così si presenta Stefania Ulivieri candidato sindaco per Gavorrano







"L’esperienza amministrativa che ho vissuto in questi anni, - prosegue - mi ha fatto conoscere e comprendere i bisogni e maturare le competenze necessarie per governare. Sono convinta che il mio bagaglio di conoscenze professionali legato al sincero attaccamento verso la comunità gavorranese siano utili per il nostro territorio. Governare il futuro del Comune, oggi nel 2023, significa innanzitutto essere consapevoli di ciò che siamo e di quanto possiamo esprimere nonostante le complessità che stiamo vivendo. Ritengo che non serva parlarsi tra pochi e neppure unirsi in maniera artificiosa e non costruttiva. Dobbiamo sinceramente costruire insieme un progetto che valorizzi il nostro territorio, che sappia coglierne le potenzialità di sviluppo mettendo al centro tutti i nostri cittadini che devono tornare ad avere fiducia e sentirsi parte attiva della propria comunità".

"Faccio appello a tutte le forze civiche, politiche di centro-sinistra perché mi diano una mano per vincere questa sfida che ci aspetta. Costruiamo insieme una Gavorrano che cresca nelle sue frazioni, nei suoi servizi e nelle sue potenzialità di sviluppo. So bene cosa significa prendersi cura con responsabilità e sentimento, così farò per Gavorrano. Voglio mettermi al completo servizio delle tante comunità dei nostri centri storici, delle nostre frazioni e di tutti i cittadini che hanno la speranza di una Gavorrano più forte e più capace di affrontare le sfide del futuro", conclude Stefania Ulivieri candidato sindaco per Gavorrano.