Politica Verso le Amministrative. Pieraccini: "Cura e sicurezza per Castel del Piano e i suoi paesi diffusi" 21 maggio 2024

Castel del Piano: «Il viaggio attraverso i nostri “luoghi abitati diffusi”, dal capoluogo fino ai più piccoli agglomerati abitati - dichiara Cinza Pieraccini candidata Sindaco di Castel del Piano -, rende evidente molto di quanto previsto nelle nostre idee di governo del Comune.

Una cosa è certa, le aree abitate sparse e più lontane hanno la necessità che si programmi per loro un livello di attenzione migliore e devono essere inserite a pieno titolo in una “preoccupazione” diffusa. Il Comune non governa Carabinieri e Polizia ma dobbiamo aiutarli a fare bene il loro lavoro installando telecamere e targa manent e prevedendo diverso impiego della Polizia Municipale accompagnata dall'impegno di verificare ogni possibilità per incrementare l'organico. Aiutare la sicurezza è anche far conoscere a tutti le regole di convivenza civile attraverso, ad esempio, la traduzione dei regolamenti nelle diverse lingue, controllando e reprimendo il sovraffollamento abitativo. L’ufficio di facilitazione e guida ai servizi dovrà servire a rendere tutto più facile e comprensibile. Saranno i professionisti nella mediazione culturale a condividere con tutti le regole del vivere civile. Il Comune non può essere distratto, superficiale e lento, tutto deve essere accompagnato da un’attenzione puntuale volta ad eliminare zone che già hanno subito degrado riqualificandole intervenendo con pulizia, illuminazione e momenti collettivi. Per vivere bene serve tutto questo. Un obiettivo unico da condividere e, soprattutto, da praticare unendo risorse e impegno con tutti i cittadini, con le associazioni, le istituzioni, oltre ogni steccato». Seguici



