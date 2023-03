Verso la Settimana Santa: tornano le sacre rappresentazioni della passione di Gesù

sab. 1 aprile, ore 18.30 a Roselle, venerdi santo, 7 aprile, ore 21 a Castiglione della Pescaia

Grosseto: Approssimandosi la Settimana Santa tornano alcune iniziative che, accanto alle solenni liturgie, aiutano a vivere e meditare i misteri della passione, morte e resurrezione di Cristo.

A Roselle

Sabato 1 aprile, vigilia delle Palme, la comunità parrocchiale di Roselle proporrà la Via crucis drammatizzata “Con la stessa passione di Gesù”, che avrà inizio alle 18.30 partendo dalla chiesa parrocchiale. “Il titolo – spiega Riccardo Grazzini, regista ed attore – vuole riassumere il nostro lavoro, la nostra passione nel fare le cose, e la passione della sofferenza che Gesù porta sulla croce, vogliamo riviverla quella sera, perché in questo mondo che oggi va così veloce, la gente possa vederla, toccarla con mano, in una drammatizzazione che arrivi agli occhi ed ai cuori di tutti”.

Una quarantina di persone che si metteranno in gioco ed insieme a loro, tutta la comunità di Roselle: le catechiste, le donne della parrocchia che hanno cucito i costumi, i ragazzi del catechismo, quelli che si occupano dell’organizzazione tecnica. “Ci piace pensare ad una famiglia di famiglie che lavora per la sua realizzazione”, afferma entusiasta Grazzini. Quella di quest'anno è la ventesima edizione e finalmente si tornerà alla normalità dopo che nel 2020 salto a causa del covid e lo scorso anno fu statica ed in forma ridotta.

In centro storico

La sera della domenica delle Palme, 2 aprile, le Sacre rappresentazioni della passione secondo Matteo saranno proposte nel centro storico di Grosseto, grazie alla parrocchia di San Francesco. Anche questo è un appuntamento che si rinnova ormai da molti anni, con una quarantina di figuranti che ripropongono, lungo un tragitto che muove attorno alle principali strade del centro cittadino, i momenti salienti delle ultime ore di Gesù: dall'agonia nel Getsemani fino alla deposizione del suo corpo, ormai cadavere, nella tomba in attesa della resurrezione.

Le Sacre rappresentazioni inizieranno alle ore 21 da via Ginori. Le altre tappe saranno in via Garibaldi, via Saffi, sulle Mura fino ai Leoni, quindi in via Andrea da Grosseto per terminare in chiesa dove avrà luogo la deposizione.

A Castiglione della Pescaia

Per la prima volta la Via crucis drammatizzata sarà proposta anche dalla comunità di Castiglione della Pescaia, la sera del venerdì santo, 7 aprile, dalle 21. E' un paese intero quello che si sta preparando a vivere questo momento. L'iniziativa, che nasce dalla parrocchia, coinvolge anche l'amministrazione comunale. La Via Crucis drammatizzata partirà dalla chiesa di San Giovanni Battista, nel punto più alto del borgo medievale, dove sarà riproposta la scena dell’Ultima cena. Poi il percorso si snoderà lungo il borgo per approdare nella zona nuova del paese, con la resurrezione di Gesù che sarà proposta nella chiesa di Santa Maria Goretti.

Per consentire la più ampia partecipazione, dalle 19.15 del 7 aprile sarà disponibile un servizio navetta che dalla chiesa di Santa Maria Goretti porterà le persone che vorranno assistere alla Via Crucis drammatizzata al borgo medievale. Per prenotare il posto occorre inviare un messaggio via whatsapp al 3341415167 dalle 9 alle 12.