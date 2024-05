Attualità "Vermentino Top Ten, Castiglione Edition": in Piazza Solti una degustazione dei migliori vini 24 maggio 2024

Castiglione della Pescaia: Una giornata dedicata al vino e al turismo enologico.

Sabato 25 maggio, dalle 19:00 alle 24:00, si terrà in Piazza Solti una degustazione dei migliori 10 Vermentini di Maremma. Sono i vincitori del concorso "Vermentino Grand Prix 2024" che si è tenuto lo scorso mese di aprile proprio a Castiglione della Pescaia, selezionati fra 73 DOC maremmane da una giuria di esperti composta da rappresentanti di ristoranti stellati, titolari di enoteche, delegati di associazioni e tecnici del settore. L’evento “Vermentino Top Ten, Castiglione Edition” è organizzato dall’Associazione Bacco In Toscana, con la partecipazione del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana. Acquistando il calice sarà possibile visitare gli stand, assaggiare i vini e ascoltare i produttori locali che illustreranno caratteristiche e particolarità del proprio vino. «Il nostro obiettivo – spiega Luca Papalini presidente dell'Associazione Bacco in Toscana – è quello di dare a tutti l'opportunità di apprezzare la qualità dei vini del nostro territorio. Il Vermentino è un vitigno bianco autoctono di grande carattere, sempre più apprezzato negli ultimi anni dai produttori locali. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire i sapori e gli aromi di questi straordinari vini». L’amministrazione comunale è felice di ospitare eventi che esaltano le eccellenze enologiche del proprio territorio perché offrono immense potenzialità per un turismo esperienziale legato ai profumi ed ai sapori della Maremma.

