“Verdi e Contenti” , artigianato e florovivaismo assieme

Un viaggio di due giorni alla scoperta della bellezza a tutto tondo. Oltre trenta espositori tra artigiani, florovivaisti e produttori. Tutto questo è “Verdi e Contenti”, a Vitorchiano nel Centro Botanico Moutan, il 9 e 10 settembre.

Viterbo: L’evento florovivaistico, uno dei più apprezzati del centro Italia per la varietà delle specie e la qualità degli espositori presenti, è giunto alla quinta edizione e si è andato progressivamente affermando come uno degli eventi di settore più autorevoli, riuscendo ad attirare, ogni anno, un gran numero di intenditori ma anche semplici appassionati.

Il successo è nella formula: non una semplice esposizione di piante e fiori ma un vero e proprio contenitore del mondo green in tutte le sue sfaccettature. Verdi e Contenti è qualcosa di più di una mostra mercato, nel ricco programma sono presenti infatti laboratori, focus di approfondimento e spazi riservati ai bambini curati da Il Giardino di Filippo e Yarn Bombing oltre a esposizioni di fine artigianato ed importanti installazioni a cura di Martina Cioccio, Andrea Ardovino e Federica Salomoni, realizzate con la preziosa collaborazione di Francesco Brachini e la sua famiglia e concepite in stretta continuità con il tema di quest’edizione: “Il verde terapeutico. Le piante per il nostro benessere fisico, psichico e sociale.”

A questo riguardo, significativa la presenza oltre dell’associazione Kiss Against the cancer e di persone afferenti al servizio PAI (Piano Assistenza Individuale) del SerD di Viterbo. Una maratona di due giorni dunque, interamente dedicati alla promozione e alla cultura ambientale a 360°, in uno spazio di confronto diretto con i produttori provenienti da tutta Italia che dispenseranno consigli e suggerimenti per coltivare il proprio pollice verde.

Ad accogliere i visitatori ci sarà Chiara Brunori, blogger ed esperta di giardinaggio e design oltre che volto televisivo: numerose le sue apparizioni a Uno mattina. Da quasi vent’anni opera nel settore green: fin dal 2007 infatti è impegnata nell’organizzazione e nella consulenza di eventi in questo specifico ambito ed è diventata una delle maggiori esperte a livello nazionale in ambito florovivaistico.

Verdi e Contenti è ospitato nella suggestiva cornice del Centro Botanico Moutan di Vitorchiano, in provincia di Viterbo, che racchiude una collezione di peonie cinesi di oltre 250.000 piante che si possono ammirare in primavera nel periodo di massima fioritura.

L’evento è patrocinato dal Comune di Viterbo, dal Comune di Vitorchiano, dalla Camera di Commercio di Viterbo e Rieti e da Grandi Giardini Italiani.

Il Centro Botanico Moutan si trova in Strada statale Ortana 46, Località Il Pallone – Vitorchiano (Vt) - Info: https://www.verdiecontenti.it/ - +39 3339522700.