Professione pet sitter: al via a Cecina un corso per diventare professionisti esperti

Cecina: In Italia è in costante crescita il numero di famiglie con animali da compagnia e questo comporta una maggiore richiesta di figure esperte nella gestione dei nostri amici a quattro zampe. Per rispondere a questa esigenza la OPSI Academy - Obiettivo Pet Sitter Italia organizza a Cecina la prima edizione del corso per diventare pet sitter professionisti.

Cecina 3 gennaio 2025 - Il mercato del pet sitting sta vivendo una crescita importante, sostenuta da fattori socioeconomici e culturali. Nel nostro paese quella del pet sitter è una figura sempre più richiesta dai proprietari che non sempre possono prendersi personalmente cura del loro pet, ad esempio in occasione di vacanze, impegni personali o professionali e problemi di salute.

Ma cosa significa essere un pet sitter professionale? Molte persone si offrono sui social come dog sitter, cat sitter, pet sitter, ma prendersi cura degli animali di compagnia altrui non è un passatempo, bensì un vero e proprio lavoro. Non è quindi sufficiente amare gli animali, servono competenze specifiche su come approcciarsi al pet, come comunicare sia con lui che con i proprietari, avere una conoscenza dei vari animali da compagnia, e saper descrivere al veterinario, in caso di malattia o incidente, i sintomi che il pet presenta. Nel momento in cui il pet sitter sta accudendo un animale, inoltre, la responsabilità ricade interamente su di lui, di conseguenza è fondamentale riconoscere i suoi stati di disagio fisico ed emotivo. È inoltre importante sottoscrivere una polizza assicurativa che tuteli il professionista.

Questi e molti altri contenuti verranno affrontati in occasione del corso organizzato OPSI Academy della durata di 3 mesi e in partenza a metà gennaio.

Il corso prevede tre fasi: una teorica che si svolge comodamente a casa propria attraverso dispense online fornite dalla scuola, una pratica in aula e in campo cinofilo a Cecina e l'ultima online attraverso 3 webinar a cui partecipare dopo aver superato l'esame finale. Al termine del corso verrà rilasciato un diploma e un tesserino di riconoscimento, nonché l'iscrizione all'albo di OPSI Academy tramite pagina web dedicata.

Diventare pet sitter può aprire diverse opportunità professionali, considerando la crescente domanda di servizi per animali domestici proveniente da privati, strutture ricettive e cliniche veterinarie.

Per informazioni www.opsiacademy.it - info@opsiacademy.it --- Cel.: 3515260701