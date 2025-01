Hockey: Serie A2, la Blue Factor cade a Camaiore

Castiglione della Pescaia: Il Castiglione dopo l’iniziale vantaggio non riesce più a recuperare: finisce 8-4 per i versiliesi. Serataccia per la Blue Factor nella quarta giornata del campionato di serie A2: al Pardini Sporting Center il Castiglione dopo l’iniziale vantaggio firmato da Maldini, deve arrendersi alla Rotellistica Camaiore, che alla fine vince senza storie per 8-4.

Una partita caratterizzata da un approccio troppo blando dei maremmani, che non hanno saputo rispondere alle folate offensive del quintetto di Orlandi, che ha chiuso il primo tempo avanti sul 3-1. Nel Castiglione assenti Mattia Piro, problemi muscolari, Diego Guarguaglini, problema alle costole, e all’ultimo momento anche Oscar Lasorsa, fermato da un forte attacco febbrile. Pronti via e l’imbucata per Maldini è perfetta e davanti a Taiti il giovane attaccante non sbaglia. Il Camaiore, solido in difesa con il veterano Motaran, reagisce: l’argnetino Alonso pareggia subito. Brunelli fallisce un rigore, così come Motaran la punizione di prima. Sul blu a Cabella, Saitta ferma Alonso ma in power play Maremmani porta in vantaggio i suoi, 2-1. Pardini, serata magica per lui, porta sul 3-1 il Camaiore a 9 minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa nuovo blu a brunelli, Saitta ferma Pardini ma sempre in power play Alonso mette dentro il 4-1. Motaran è fermato da Saitta sul rigore, con il Camaiore che allunga sul 5-1 con Pardini. In due minuti 4 gol: Buralli e Pardini in pochi secondi segnano a raffica, 6-2, con maremmani che nel giro di altri 40 secondi realizza il 7-2. Sul blu a Motaran, Buralli cannoneggia per il 7-3, ripetendosi sul 10° fallo locale sempre su punizione, tripletta, per il 7-4. Il rigore di Pardini, poker per lui, vale il definitivo 8-4. In testa alla classifica ben 5 squadre a 9 punti.

Rotellistica Camaiore-Blue Factor Castiglione 8-4

ROTELLISTICA CAMAIORE: Mattia Giovanni Taiti, (Marco Bandieri); Davide Motaran, Mattia Raffaelli, Riccardo Bellè, Niccolò Mattugini, Matteo Pardini, German Reinuba Ballestero, Bruno Eduardo Alonso Moreno, Giacomo Maremmani. All. Alberto Orlandi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Serse Cabella, Francesco Cornacchini, Brando Santoni, Luigi Brunelli. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (3-1) 1’20 Maldini (C), 5’25 Alonso Moreno (RC), 9’01 Maremmani (RC), 15’51 Pardini (RC); st 5’20 Alonso Moreno (RC), 13’58 Pardini (RC), 14’44 Buralli (C). 14’52 Pardini (RC), 15’37 Maremmani (RC), 15’51 pp e 19’11 pp Buralli (C), 20’18 rig. Pardini (RC).