Si interrompe a Orvieto la serie positiva di vittorie dell'Us Grosseto, che esce sconfitto 2-1

Grosseto: Si interrompe a Orvieto la serie positiva di vittorie dell'Us Grosseto. I torelli di mister Gigi Consonni escono sconfitti 2-1. Dopo 8 turni vittoriosi arriva una inaspettata sconfitta, la prima del 2025 per i torelli maremmani.

Adesso, dopo la vittoria del Livorno sul FolloGav per 5-0, i punti di distacco dai labronici, primi in graduatoria, sono otto. 41 per il Livorno, 33 per l'Us Grosseto.