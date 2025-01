Venerdì 31 e sabato 1 grande musica al Rockstar di Capalbio.

Capalbio: Due grandi serate di musica al Rockstar di Capalbio. A partire da venerdì 31 gennaio, quando il locale in Strada Casal Nuovo 2 proporrà il “Rock On Air” con la band 1Shot 1Kill, un nuovo format targato Rock My Life con intervista in diretta e live show. I primi a inaugurare questa serie di appuntamenti sono un pezzo di storia della Toscana punk-rock, nata nel 2001 in una scena maremmana giovane, fiorente e produttiva. Negli anni il gruppo ha condiviso il palco con Porno Riviste, Gerson, Los Fastidios, Woptime e alcuni gruppi americani come i No Trigger e i Set Your Goals. La formazione originale è tornata insieme per tirare fuori nuove tracce che saranno rese disponibili nel 2025.

La serata inizierà alle 21,30 con ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 346.0857924.

Sabato 1° febbraio tornerà inoltre al Rockstar la Noisy Night, all’insegna del rock e del metal. Un format dedicato alla musica inedita, proposto una volta al mese. Un’occasione unica per scoprire band emergenti e suoni travolgenti, in una location perfetta per vivere la potenza della musica dal vivo, con inizio alle 21,30 e ingresso gratuito.

Le band protagoniste della serata saranno i Delyria, gruppo death metal esplosivo, energico e spietato; i Braille, band metalcore tra melodia e potenza che arriva dritta al cuore; vibrazioni futuristiche ed elettroniche in un mix unico che farà viaggiare nel futuro arriveranno inoltre dal gruppo cyberpunk Nelav.