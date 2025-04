Sport: 500mila euro dalla Regione per l’organizzazione dell’Open d’Italia di golf all’Argentario

Il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani ha risposto all’interrogazione presentata dalla capogruppo della Lega Elena Meini

Firenze – Si svolgerà dal 26 al 29 giugno 2025 nell’Argentario Golf Club l’82esima edizione dell’Open d’Italia. E sulle modalità e l’organizzazione della manifestazione la capogruppo della Lega Elena Meini ha rivolto un’interrogazione al presidente della Giunta Eugenio Giani.

“Siamo orgogliosi per avere ottenuto l’organizzazione dell’82esima edizione dell’Open d’Italia di golf in Toscana”. Le parole del presidente Giani che ha aggiunto: “Si tratta di un grande evento che genera turismo sportivo, con la presenza di grandi campioni”. Nell’occasione il presidente della Giunta ha voluto ringraziare Franco Chimenti, “uomo di grande prestigio nel mondo sportivo scomparso recentemente, per molti anni presidente della Federazione italiana golf, che tanto ha voluto che questa edizione dell’Open d’Italia si svolgesse nell’Argentario Golf Club e in Toscana”.

“Nel solco della strategia di Roma 2023, quando il nostro Paese ha organizzato la Ryder Cup, per mantenere alto il richiamo a livello internazionale del golf in Italia è stato deciso di organizzare l’edizione 2024 dell’Open d’Italia in Emilia-Romagna e l’edizione di quest’anno in Toscana. Toscana che svolge una funzione importante a livello nazionale, con la federazione che ha deciso di spendere 4milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per costruire il centro federale a Cavriglia dove in costruzione c’è attualmente un parco sportivo che rigenererà tutto il territorio. All’Argentario c’è questa bella struttura che viene implementata in vista dell’Open d’Italia e per questo come regione Toscana abbiamo messo a disposizione come contributo speciale 500mila euro. Con il sindaco del comune di Monte Argentario abbiamo lavorato insieme per fare di questo appuntamento sportivo un’importante occasione di crescita”.