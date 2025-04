Riparbella si accende con il rombo dei motori

Arriva nel weekend il Campionato Toscano Enduro e Minienduro

Riparbella: Un weekend a Riparbella carico di emozioni, adrenalina e passione per le due ruote grazie alla seconda prova del Campionato Toscano Enduro e Minienduro organizzato dal Moto Club eXTrema insieme alla Federazione Motociclistica Italiana Comitato Regionale Toscana.

Sabato 12 e domenica 13 aprile Riparbella ospiterà centinaia di giovani e adulti piloti pronti a sfidarsi tra i sentieri e i paesaggi mozzafiato che circondano la località Il Giardino e la zona delle Debbiare, uno scenario perfetto per vivere lo spirito dell’enduro tra polvere, fatica, tecnica e libertà. Sabato sarà una giornata dedicata ai più piccoli con la gara di Minienduro che vedrà scendere in pista giovanissimi talenti che dimostrano come lo sport sia una scuola di vita mentre domenica toccherà agli adulti con una prova di Enduro che si preannuncia spettacolare e intensa.

“La comunità di Riparbella – spiega il sindaco Salvatore Neri - si stringe attorno a questo evento con grande entusiasmo e spirito di accoglienza offrendo ristoro, ospitalità e calore grazie alla partecipazione attiva degli agriturismi e dei ristoranti locali che contribuiranno a rendere questo fine settimana non solo sportivo ma anche conviviale. Sarà una festa per tutti, un’occasione per stare insieme, per scoprire la bellezza del nostro territorio e per condividere la passione per uno sport che unisce e fa sognare”.