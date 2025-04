Dalla regione Viabilità, 700mila euro da Regione per circonvallazione Montalcino 9 aprile 2025

Siena: La Regione Toscana e il Comune di Montalcino (Si) hanno siglato un importante accordo per la realizzazione di un nuovo percorso di circonvallazione nella frazione di Torrenieri Per la realizzazione della ‘variante’ la giunta di palazzo Strozzi Sacrati , con una delibera dell’assessore Stefano Baccelli,oltre ad aver approvato l’accordo, ha stabilito un contributo straordinario di 700.000 euro, finalizzato alla copertura delle spese per la realizzazione dell'infrastruttura viaria. Il contributo regionale sarà erogato tramite risorse del bilancio finanziario gestionale 2025–2027 della Regione Toscana. L’accordo tra Regione e Comune prevede la definizione puntuale delle modalità di erogazione e rendicontazione del contributo, garantendo trasparenza e tracciabilità nell’uso dei fondi pubblici. “La nuova circonvallazione - ha detto il presidente Eugenio Giani- rappresenta un intervento strategico che migliora la viabilità e la sicurezza stradale nella frazione di Torrenieri, contribuendo a una mobilità più efficiente e sostenibile per residenti e visitatori. L’accordo – ha proseguito Giani insieme all’assessore Baccelli- è frutto di una collaborazione importante mirata allo sviluppo del territorio” Seguici



