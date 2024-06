Venator, FDI: “Uniti a tutela dei posti di lavoro del Polo industriale del Casone”

Gli esponenti di Fratelli d'Italia di Scarlino, Follonica e Massa Marittima intervengono sul caso Venator



Follonica: “La situazione dei dipendenti Venator è al centro delle attenzioni del centrodestra e dei candidati sindaco delle Colline Metallifere sostenuti da Fratelli d'Italia. Sulla questione intervengono Ilenia Biagiucci, candidata consigliere comunale nella lista Scarlino Futura, Danilo Baietti, candidato consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Follonica e Moreno Lupoli, coordinatore Fratelli d'Italia Massa Marittima.

“C'è grande attenzione – dicono – alla situazione della Venator e alla vicenda che purtroppo coinvolge tanti lavoratori e al contempo le loro famiglie, tutte del nostro territorio. A tal proposito ci siamo confrontati più volte con i nostri parlamentari Fabrizio Rossi e Simona Petrucci, che hanno seguito attentamente tutta la vicenda e hanno a cuore il futuro dell'azienda e dei lavoratori, così come con i nostri candidati sindaco che intendono preservare la forza occupazionale presente nel Polo industriale del Casone. Polo, quest’ultimo, riferimento per tutta la provincia di Grosseto. Siamo fiduciosi che con l'impegno comune si possa giungere al più presto a una soluzione, mettendo così alle spalle il clima di emergenza che ha caratterizzato questo ultimo periodo. Del resto con il governo Meloni l’approccio alla materia e alla vicenda è molto cambiato. Tante attenzioni che prima non erano garantite adesso lo sono. Pertanto, siamo certi che faranno la differenza anche in futuro per il nostro territorio”, termina la nota.