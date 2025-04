Conad Massa Marittima si arricchisce di un nuovo servizio

Arriva la spesa online Hey Conad in modalità “Ordina e Ritira” e “Ordina e Ricevi”

Massa Marittima: Ottime notizie per la comunità di Massa Marittima: da lunedì 7 aprile i clienti del Conad di Via XXV Aprile avranno la possibilità di ordinare la spesa su HeyConad Spesa Online e di riceverla comodamente a casa o ritirarla direttamente in negozio nel giorno e nella fascia oraria preferita. Questa nuova modalità di acquisto risponde alle esigenze di chi cerca una spesa ancora più pratica e veloce, offrendo maggiore flessibilità a chiunque voglia approfittare del servizio.

I clienti del Conad di Massa Marittima avranno la possibilità di scegliere tra due modalità di servizio:

"Ordina e Ritira", che consente di fare la spesa online, selezionare il giorno e la fascia oraria più comoda e ritirarla direttamente presso il box informazioni, senza dover fare la fila alle casse.

"Spesa a casa", che permette di ordinare la spesa online e riceverla comodamente a casa. Questo servizio, pensato per rispondere alle necessità di tutti, offre particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, con la consegna gratuita per gli over 70 e per le persone con invalidità pari o superiore al 60%. Le consegne, previste in questa prima fase ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10:00 alle 13:00, saranno effettuate da un addetto del negozio tramite un furgone Conad refrigerato, per garantire la qualità e la freschezza dei prodotti.

Per utilizzare il servizio, basta accedere all’App HeyConad o al sito spesaonline.conad.it, inserire il proprio indirizzo e/o scegliere il punto vendita desiderato, selezionare il servizio di ritiro o di consegna e completare l'acquisto online tramite carta di credito o carta di debito, Conad Card, Carta Prepagata Conad o pagamento in negozio solo in caso di ritiro.

"Siamo entusiasti di offrire questo ulteriore nuovo servizio alla comunità, per rendere la spesa più pratica e accessibile a tutti, andando incontro alle esigenze dei nostri clienti, con una particolare attenzione alle persone più vulnerabili " dichiara Daniel Alejandro Rossetti, Socio Conad Nord Ovest di Massa Marittima. "Un servizio che ci rende ancora più punto di riferimento per chi è in cerca una spesa comoda, veloce e flessibile, con tutta la qualità e la convenienza che da sempre ci contraddistinguono."

Dal 7 al 28 aprile, tutti i clienti che usufruiranno della consegna a domicilio potranno beneficiare di una promozione di benvenuto: uno sconto di 10 euro su una spesa minima di 80 euro.