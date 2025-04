PAGINEaCOLORI, tavola rotonda online sui libri di divulgazione scientifica e naturalistica

Venerdì 11 aprile, dalle 17 alle 19, incontro con le case editrici Nomos, Quinto Quarto, Hopi e Cocai

Tarquinia: Venerdì 11 aprile, dalle 17 alle 19, PAGINEaCOLORI propone un incontro online dedicato ai libri di divulgazione scientifica e naturalistica di qualità. Un'occasione per esplorare le novità editoriali e le tendenze emergenti in un settore che coniuga scienza, natura e cultura. L'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti di alcune delle case editrici Nomos, Quinto Quarto, Hopi e Cocai.

Queste realtà si distinguono per la loro proposta editoriale attenta alla divulgazione scientifica, con un catalogo che promuove contenuti rigorosi ma accessibili a tutti, dall'approfondimento scientifico alla cultura naturalistica. A moderare l'iniziativa sarà la blogger Roberta Favia, che guiderà una discussione approfondita sulle caratteristiche editoriali e sulle visioni delle case editrici coinvolte. Sarà l'opportunità di conoscere da vicino il lavoro che queste case editrici svolgono per avvicinare il pubblico alla scienza e alla natura, attraverso libri che sanno affascinare, educare e stimolare la curiosità. L'incontro rappresenta un momento di confronto per appassionati di divulgazione, lettori curiosi e professionisti del settore. Durante la tavola rotonda, i partecipanti potranno scoprire le ultime novità editoriali e cogliere spunti interessanti per una lettura più consapevole e appassionata di temi scientifici e naturalistici. Per iscriversi è necessario inviare una email a laboratoripagineacolori@gmail.com per ricevere il link di accesso. La partecipazione è gratuita.