Al via il corso di formazione "Progettare il service learning con metodologia outdoor"

Un modello formativo ed esperienze didattiche nel Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Elba: Ha preso il via con partenza dalla sede del Parco Nazionale Arcipelago Toscano (loc. Enfola, Portoferraio), il corso di formazione e aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici ed operatori impegnati dal titolo “Progettare il service learning con metodologia outdoor education nella scuola secondaria”

L’iniziativa, organizzata dall’IIS “S. G. Bosco” di Colle Val d’Elsa (SI) – scuola capofila per la Toscana della rete Scuole Outdoor in Rete (SOIR) – coinvolge numerosi soggetti istituzionali, tra cui il Comune di Marciana, il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e la Misericordia di Pomonte e Chiessi.

Tre giornate di formazione intensiva (7-9 aprile 2025) dedicate a sperimentare sul campo la metodologia dell’outdoor education e del service learning, modelli didattici innovativi che pongono al centro il territorio, la partecipazione attiva degli studenti e la cura dell’ambiente come responsabilità condivisa.

Il corso si configura come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, articolato tra incontri formativi, laboratori sul campo, momenti di confronto e azioni didattiche immerse nel paesaggio unico dell’isola d’Elba a Pomonte. I partecipanti avranno l’occasione di confrontarsi con esperti del mondo della scuola, dell’università e delle istituzioni territoriali, per costruire insieme percorsi formativi capaci di rispondere alle sfide educative contemporanee, in una prospettiva di cittadinanza attiva e sostenibile.

“Un’Isola per le scuole” è parte di un progetto ventennale già ampiamente sperimentato nelle isole dell’Arcipelago Toscano (Capraia, Elba, Pianosa), che ha coinvolto oltre 18.000 studenti in tutta Italia. L’iniziativa si fonda su una solida rete di scuole, enti e associazioni, uniti nella convinzione che l’educazione ambientale debba passare anche – e soprattutto – attraverso esperienze concrete, condivise, radicate nel territorio. Il progetto “Un’Isola per le scuole”, a cui questo corso di formazione afferisce, propone un modello di attività pratiche con un impegno concreto verso l’ambiente storico e naturalistico del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, educando le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, a sentire come responsabilità etica, la realizzazione di “Prodotti-lavori ben fatti”, per un’azione di recupero del patrimonio naturale pubblico, in una cornice di significati formativi validi e pedagogicamente sostenibili.

Il corso si propone come occasione preziosa di aggiornamento professionale, ma anche come momento di crescita personale e collettiva, dove la formazione si intreccia con la natura, la storia e la cultura di un territorio straordinario come quello delle isole del Parco Nazionale Arcipelago Toscano riconosciute Riserva della Biosfera MAB Unesco.